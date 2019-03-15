Адыгея и китайская компания договорились о сотрудничестве в топливно-энергетической сфере

В ходе форума состоялось подписание протокола о намерениях между министерством экономического развития и торговли РА и China Energy Co., Ltd. Документ подписали министр Анзаур Куанов и генеральный представитель в РФ Wang Xuan.

Стороны договорились о сотрудничестве для развития топливно-энергетического комплекса Республики Адыгея. На начальном этапе взаимодействия планируется организовать рабочие встречи и осуществить обмен информацией о предмете возможных взаимовыгодных проектов, провести изучение инвестиционного потенциала республики.

«Сегодня Адыгея нуждается в новых энергетических мощностях, что напрямую связано с ростом экономики, динамичным привлечением инвестиций в наш регион. Поэтому вопросы ресурсно-инновационного развития ТЭК для нас являются актуальными. Чтобы снизить энергодефицит, уже предпринят ряд серьезных шагов. Ведется реконструкция существующих и создание новых объектов энергетической инфраструктуры в рамках подписанного соглашения с Россетями. Активно развивается «зеленая» энергетика – идет строительство самого мощного в стране ветропарка. Для удовлетворения растущей потребности в дополнительных энергомощностях республика готова рассматривать предложения потенциальных инвесторов», - прокомментировал Глава РА намерения о сотрудничестве с китайской компанией.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что Адыгея – перспективный для инвесторов регион. В свою очередь республиканские власти готовы к открытому диалогу с бизнесом и заинтересованы в надежных партнерах, а также в долгосрочном инвестиционном сотрудничестве.