Прокуратура Кубани проверяет подрядчика, уничтожившего техникой редкие растения на Суджукской лагуне

За участки, которые прилегают к Суджукской лагуне под Новороссийском, продолжают бороться местные экологи. Они обратились в СМИ, губернатору и к местным властям, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ведь застройка участков, по их мнению, уже привела к гибели краснокнижных растений. В итоге их услышали в Минприроды. Специалисты ведомства вместе с прокуратурой с 1 по 19 апреля проведут проверку.

Работы в заповедной зоне ведет ООО «Квартал». Подрядчик срезал техникой редкие растения и огородил территорию забором. Формально идет подготовка к строительству. Хотя власти не отрицают, что на этой земле появится гостиница для спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях в СК «Черноморский».

- С начала апреля вместе с прокуратурой края мы начнем внеплановую выездную проверку по вопросу соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, - сообщили в Минприроды края.

Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин в середине марта приехал в Новороссийск, чтобы обсудить проблему лагуны. На встречу с ним пришли местные жители, экологи, ученые, активисты и местные власти. Замглавы администрации Новороссийска Дмитрий Агапов сообщил, что два участка лагуны - собственность города. На их месте построят гостиницу по правилам землепользования, застройки и с учетом генплана Новороссийска. Ученые и экологи стояли на своем. Они утверждают, что на территории, выделенной под строительство гостиницы, находятся редкие краснокнижные растения, которые сейчас уничтожает техника. Общественники даже подали в суд.

А прокуратура с Министерством природных ресурсов и решит, есть ли на участках редкие и исчезающие растения, изучить ситуацию и подготовить соответствующий отчет.

До 2016 года лагуна относилась к зеленой зоне, на которой было запрещено строить. Но потом администрация города изменила статус двух участков, которые прилегали к этой территории. И формально застройщик имел право на них делать, что хочет. Но в этом же году специальная комиссия из администрации осмотрела территорию и обнаружила там редкие сосудистые растения. После этого вынесли рекомендации, чтобы расторгнуть договор с подрядчиком и тем самым предотвратить застройку территории. Несмотря на это, работы на участках продолжаются.