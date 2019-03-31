2019-03-31T09:01:56+03:00
Общество

Прокуратура Кубани проверяет подрядчика, уничтожившего техникой редкие растения на Суджукской лагуне

Вместе с Минприроды они выяснят, как строители соблюдали закон об охране природы
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Так участки выглядели 13 марта\ФОТО: администрация Краснодарского краяТак участки выглядели 13 марта\ФОТО: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

За участки, которые прилегают к Суджукской лагуне под Новороссийском, продолжают бороться местные экологи. Они обратились в СМИ, губернатору и к местным властям, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ведь застройка участков, по их мнению, уже привела к гибели краснокнижных растений. В итоге их услышали в Минприроды. Специалисты ведомства вместе с прокуратурой с 1 по 19 апреля проведут проверку.

Работы в заповедной зоне ведет ООО «Квартал». Подрядчик срезал техникой редкие растения и огородил территорию забором. Формально идет подготовка к строительству. Хотя власти не отрицают, что на этой земле появится гостиница для спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях в СК «Черноморский».

- С начала апреля вместе с прокуратурой края мы начнем внеплановую выездную проверку по вопросу соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, - сообщили в Минприроды края.

Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин в середине марта приехал в Новороссийск, чтобы обсудить проблему лагуны. На встречу с ним пришли местные жители, экологи, ученые, активисты и местные власти. Замглавы администрации Новороссийска Дмитрий Агапов сообщил, что два участка лагуны - собственность города. На их месте построят гостиницу по правилам землепользования, застройки и с учетом генплана Новороссийска. Ученые и экологи стояли на своем. Они утверждают, что на территории, выделенной под строительство гостиницы, находятся редкие краснокнижные растения, которые сейчас уничтожает техника. Общественники даже подали в суд.

А прокуратура с Министерством природных ресурсов и решит, есть ли на участках редкие и исчезающие растения, изучить ситуацию и подготовить соответствующий отчет.

До 2016 года лагуна относилась к зеленой зоне, на которой было запрещено строить. Но потом администрация города изменила статус двух участков, которые прилегали к этой территории. И формально застройщик имел право на них делать, что хочет. Но в этом же году специальная комиссия из администрации осмотрела территорию и обнаружила там редкие сосудистые растения. После этого вынесли рекомендации, чтобы расторгнуть договор с подрядчиком и тем самым предотвратить застройку территории. Несмотря на это, работы на участках продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Магистр популярной на Первом канале игры рассказал журналистам «КП»-Екатеринбург, чем занимается, после того как его выгнали с проекта, почему не хочет писать вредные советы и как попасть в «Что? Где? Когда?»
«Родители требуют от нас образ монашки, а сами…»: признание уральской учительницы, выложившей откровенное фото в сеть
Дарья Снигирева поддержала уволенную коллегу из Барнаула и рассказала «КП-Екатеринбург» о придирках родителей учеников, зависти коллег и ухаживаниях старшеклассников
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
В Приморско-Ахтарске друг продавщицы избил битой назойливого покупателя
В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели участника чемпионата России по трофи-рейдам
В Краснодаре демонтировали снесли еще один незаконный павильон
В Краснодаре потушили пожар в ангаре на Ростовском шоссе
Пропавшего в Воронеже 15-летнего школьника нашли в Краснодаре
Краснодарский край вышел на первое место рейтинга инвестклимата регионов
Для краснодарского долгостроя ЖК «Кино» нашли инвестора
В Краснодаре пройдет отбор детей в Московскую театральную школу Табакова
В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе
На сообщившего о «минировании» Краснодарского водохранилища сочинца завели уголовное дело
В Новороссийске трех водителей маршруток уволили за хамство пассажирам
В Краснодаре трамвай №8 на три ночи изменит свой маршрут
В Сочи из-за угрозы паводка снова введен режим ЧС
Кубанские кадеты маршировали у стен музея Победы в Москве
В Анапу прибыла эстафета «Дорога Памяти»
Баскетболистам «Локо-Кубань» не хватает взаимного доверия
ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй
Школьников, осквернивших Вечный огонь в Лабинске, поставят на учет
В Краснодаре рабочие ремонтировали линии электропередач из ковша экскаватора
В Новороссийске благоустроят пляжи
В Краснодаре временно ограничат движение на углу улиц Длинной и Коммунаров
Администрация Краснодара поможет газифицировать дома в поселке Российском и на улице Зиповской
ФК «Анжи» приедет на игру в автобусе «Краснодара»
В Краснодаре для школьников организуют тематическую поездку на трамвае «Читайкин»
В Абинском районе с семиметрового моста упал школьник
На Кубани за 2018 год несырьевой экспорт увеличился на 28,5%
В 2019 году на Кубани восстановили права 104 дольщиков
В Кавказском районе начальника филиала подозревают в получении взятки за незаконные действия
В Отрадненском районе незаконно вырубили деревья