Спикер ЗСК Юрий БУРЛАЧКО: У Анапы есть большие резервы, мы готовы помогать развиваться

Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко принял участие в заседании, прошедшем в Анапе. В сессии также участвовали вице-губернатор Алексей Копайгородский, депутаты кубанского парламента и Анапы, актив муниципалитета. Главной темой встречи стал ежегодный отчет главы города Юрия Полякова перед парламентариями и общественностью.

Юрий Поляков отметил, что в прошедшем году работа администрации была нацелена на рост популярности курорта, повышение инвестиционной привлекательности и бизнес-активности, развитие хозяйственного комплекса, решение социальных проблем и вопросов наполняемости бюджета.

Глава Анапы подчеркнул, что за год удалось достичь положительной динамики в развитии основных отраслей экономики. Прежде всего, речь идет о курортно-туристском комплексе, розничной торговле, общественном питании и строительстве.

Благодаря этому растет и уровень жизни горожан. Темп роста заработной платы разных категорий работников социальной сферы составил от 104 до 120%.

Глава города отметил и слабые стороны в экономике курорта. Так, практически отсутствует эффективный рынок сбыта для малых форм хозяйствования на селе, существует проблема самовольной застройки. По-прежнему актуальны несанкционированная торговля и незаконная реализация алкоголя.

Кроме того, серьезной проблемой в сфере образования остается обеспеченность местами в детских садах и школах.

Комментируя отчет главы, председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов отметил, что успехи, достигнутые в экономике, во многом зависят от поддержки, которую оказывают губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко и депутаты Законодательного собрания.

Оценивая работу администрации города-курорта, Алексей Копайгородский сказал, что в городе выстроена четкая система взаимодействия власти и населения, которая позволяет эффективно решать поставленные задачи.

В свою очередь спикер Заксобрания призвал администрацию курорта не останавливаться на достигнутом.

- Проделанную работу мы можем признать удовлетворительной. Но оценку должны поставить как жители города, так и отдыхающие. В экономике и социальной сфере за год удалось добиться определенных результатов. Но из разговора о том, что сделано, всегда неизбежны выводы, что еще предстоит сделать, какие вызовы и проблемы стоят перед муниципальным образованием, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер уточнил, что в городе остро стоит вопрос переполненности школ - во вторую смену учатся более 8 тысяч школьников. Также курорт нуждается в квалифицированных медицинских кадрах и расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов. Болевыми точками остаются заторы на дорогах и газификация отдаленных населенных пунктов. При этом у курорта есть потенциал и все возможности для наращивания экономического развития и решения поставленных задач.

- У Анапы имеются большие резервы. Мы готовы помогать. Давайте сообща работать над тем, как наилучшим образом использовать их в интересах наших избирателей, - подытожил Юрий Бурлачко.