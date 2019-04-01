Погода на Кубани с 1 по 7 апреля: на выходных потеплеет до 22 градусов

Закончился холодный март, ему на смену все ждут теплый апрель. Так и получится, уже на этих выходных воздух прогреется до 22 градусов. Но этого еще надо дождаться. Ведь до середины недели будут лить дожди, а на побережье ждем ветер с порывами до 17 м\с.

- Утром и днем местами пройдет дождь, - сообщили в Гидрометцентре Кубани. - В отдельных районах края ночью и утром туман. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до -2. В южной части Кубани заморозки от -1до -2. Днем 10-15 градусов тепла, местами до 18. На Черноморском побережье местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Анапе и Геленджике ночью и утром 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7°, днем от+9 до +14.

2 апреля по всему краю пройдут дожди. Ветер северо-восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до +6, днем от +8 до +13. На Черноморском побережье местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. 3 апреля тоже дожди. Температура воздуха ночью от +2 до +7, днем от +9 до +14.