2019-04-01T11:10:51+03:00
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Экологи построили у Крымского моста гнездовья для птиц

Здесь будут обитать кряквы и пеганки
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Птицы в районе Крымского моста Фото: инфоцентр Крымский мостПтицы в районе Крымского моста Фото: инфоцентр Крымский мост
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Керченский пролив – место обитания десятков видов птиц. С началом строительства Крымского моста в 2015-м году за ними пристально следят экологи, которые организовали пернатым искусственные гнездовья около мелководных водоемов острова Тузла и на прибрежных мелководьях у Таманского полуострова. Кряквам и пеганкам здесь нравится, уверяют специалисты.

Птицы в районе Крымского моста.

- Утки начинают гнездиться в апреле: формируются птичьи пары, наблюдается процесс кладки яиц. Мы заранее создаем привлекательные условия для пернатых, до распределения пар по гнездовым участкам. Каждый год ранней весной расставляем у моста искусственные гнездовья. Они изготавливаются из природных материалов. Это комфортные укрытия для птиц-родителей и будущих птенцов, - рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Установка гнездовий в районе Крымского моста Фото: инфоцентр Крымский мост

Установка гнездовий в районе Крымского моста Фото: инфоцентр Крымский мост

Экологи регулярно уточняют видовой состав и численность птиц, обитающих в Керченском проливе. Для них строят кормовые плоты со злаками и оборудуют гнезда.

Ученые говорят, что нередко встречаются морские зуйки, речные и малые крачки, ходулочники, шилоклювки, кулики-сороки, лебеди, цапли, чайки, бакланы и другие птицы, в том числе и входящие в Красную книгу России.

Фото: инфоцентр Крымский мост

Фото: инфоцентр Крымский мост

Вместе с тем, специалисты продолжают вести экомониторинг в районе стройки. Ежемесячно и ежеквартально специалисты российских научно-исследовательских институтов берут пробы воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха в Керченском проливе, замеряют здесь уровень шума, наблюдают за водными биоресурсами, орнитофауной, растительным и животным миром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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