В Новороссийске многоквартирный дом на Рубина, где зимой сгорела крыша, отремонтируют летом

Больше двух месяцев жильцы четырехэтажного дома по улице Рубина, 3 в Новороссийске ждут обещанного ремонта. В январе из-за неисправной проводки здесь вспыхнула крыша, огонь уничтожил часть кровли и мансарды, а также четыре квартиры. А то жилье, которое находилось третьем этаже - залили водой, когда тушили пламя. Пожар был такой сил, что его тушили 12 часов. После ЧП дырки в крыше коммунальщики накрыли полиэтиленовой пленкой, но после первого же сильного ветра ее сдуло. И квартиры на 4 этаже стало заливать дождями. 7 марта в доме сделали временную крышу и пообещали до конца июня решить вопрос с капремонтом кровли.

- Администрация пообещала выплатить пострадавшим компенсации по 10 тысяч рублей от города и по 50 тысяч от края, но недавно выплатили по 10 тысяч и сказали, что на этом все, - сказала одна из жительниц дома на улице Рубина, 3. – У людей пропала практически вся мебель, мы до сих пор боремся с плесенью.

Как оказалось, ремонт затянулся из-за того, что дом находится в фонде культурного наследия и является частью архитектурного ансамбля. Просто так его привести в порядок нельзя и это могут делать только подрядчики со специальной лицензией.

- Ни администрация, ни фонд капитального ремонта не знают, что делать с перекрытием нашего дома, - продолжает жаловаться женщина. - Нам отвечают постоянно, что вопрос решается, созываются комиссии, а у людей продолжает лить с потолка при каждом дожде, и наше культурное наследие медленно разрушается, пока чиновники пишут бесполезные бумажки.

КОНКРЕТНО

Дом отремонтируют в конце июня

- Все работы согласовывали с Управлением госохраны объектов культурного наследия, - сообщили в администрации Новороссийска. - Для этого выделили средства из резервного фонда и заключили договор с подрядчиком, который уже приступил к работе. Ремонт завершим в конце июня. Пострадавшим мы выплатили компенсации из-за частичной или полной утраты имущества – 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.