Положение о розыгрыше билетов на концерт «И.С. Бах. Вечер органной музыки»
1. Конкурс — соревнование между физическими лицами Краснодарского края, достигшими возраста 18 лет. Акция проводится на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Акция не является лотереей или азартной игрой.
2. Конкурс проводится в формате вопрос-ответ в прямом эфире радио с 01.04.2019 по 05.04.2019
2.1. Результаты конкурса подводятся по итогам правильного ответа дозвонившегося.
3. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, проживающие в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
4. Задание Конкурса:
Участникам, выполнившим условия п.1, п.2 и п.3 настоящих Правил, предлагается позвонить в прямой эфир и правильно ответить на вопросы ведущего.
9.1. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.
9.2. С момента получения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.
10. Иные положения:
10.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.
10.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.
10.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.
10.4. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.
10.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.
10.6. Организатор обязуется:
10.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
10.6.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса.
10.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Не востребованный в течение 7 (семи) календарных дней после Периода Вручения призов Приз не хранится, не выдаётся и используются Организатором по своему усмотрению.
10.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.
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