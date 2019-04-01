2019-04-01T13:37:32+03:00
Карта Кубани

Адыгея заняла 7-е место во всероссийском рейтинге открытости бюджетных данных

Мониторинг по итогам 2018 года был проведен Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов России
Иван ЕГОРОВ
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Республика Адыгея вошла в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, заняв 7-е место по стране и 2-е место по Южному федеральному округу.

Мониторинг по итогам 2018 года был проведён Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов России. Оценивалась открытость бюджетных данных во всех 85 регионах Российской Федерации.

Напомним, Адыгея неоднократно занимала лидирующие позиции в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных. На протяжении последних пяти лет республика входит в десятку регионов-лидеров по стране и занимает 2-е место по ЮФО.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчёркивает, что вопросам укрепления финансовой дисциплины, эффективного расходования бюджетных средств в республике уделяется первоочередное внимание. От этого напрямую зависит качество исполнения социальных обязательств, реализации приоритетных проектов и указов Президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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