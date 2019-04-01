В Новороссийске пациент больницы жалуется, что после операции его рану заклеили скотчем и оставили в ней марлю

За помощью к врачам обратились Оксана и Александр Ампиловы. Мужчина – инвалид-колясочник, 25 марта позвонил в скорую и пожаловался на боли в спине. В горбольнице обследовали больного, выяснилось, что пациенту нужно удалить жировик. Операция продлилась 15 минут. В этот же день его выписали, а когда супруги приехали домой, то обнаружили, что в ране оставили марлю, а разрез закрепили скотчем.

- У нас больницы не предназначены для пребывания инвалидов, пандусов нет, проходы узкие в коридорах. После операции я лежал на кушетке 1 час, - говорит Александр Ампилов. – Мне показалось, что про меня забыли. Когда перевели в палату, то у меня сломалась металлическая кровать. После этого я захотел выписаться и обратился за этим к доктору. Он мне разрешил покинуть больницу, но для этого попросил подписать документы. Домой я приехал вместе с женой на такси. Хотя до этого с нас просили деньги за доставку.

Затем супруги решили сделать перевязку. Для этого позвали знакомую медсестру, которую шокировали последствия операции: внутри отверстия после операции была марля, надрез не зашили, а скрепили скотчем.

Рану около 7 см врачи не зашили\ФОТО: "Блокнот Новороссийск"

- Мы думали, что нам наложат хотя бы швы, - говорит Оксана Ампилова, жена пациента. - Когда об этом стали рассказывать в соцсетях, 28 марта мне позвонил заведующий, он извинялся и обещал прислать на дом доктора, чтобы осмотреть мужа. Но до сих пор (на момент подписания номера – Ред.) к нам никто так и не пришел. Муж восстанавливается после операции амбулаторно. В поликлинике говорят, что с раной все в порядке, его жизни ничто не угрожает. Мы никуда не жаловались на отношение врачей. Но слышали, что проверку начала прокуратура.

Медики в горбольнице инцидент не комментируют – врачебная тайна. И заверили, что в учреждении есть все для оказания помощи маломобильным пациентам: пандусы у каждого входа, грузовые и пассажирские лифты.

- Максимальное время нахождения пациентов в операционной - 10 минут, которые нужны для проверки состояния больного после вмешательства, перекладывания пациента на каталку и вызова грузового лифта. Следующее оперативное вмешательство может начаться через 50 минут после обработки помещения, - сообщили в горбольнице. – Согласно закону, больница не оказывает услуги по транспортировке пациентов из лечебного учреждения к месту проживания.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оказывается, что повода для паники нет. Ведь удаление жировика (липомы) - это потоковая хирургическая операция, которую часто проводят подобным образом.

- Когда человек вызывает скорую, значит, липома начала гноиться и болеть, - говорит Сергей Щупляк, врач-хирург одной из частных клиник Краснодара. – Скорее всего, началась инфекция. По правилам хирурги, воспаленные раны никогда не зашивают, иначе инфекция может распространиться по организму. Убирают гной, ставят дренаж с помощью марлевых тампонов, который обеззараживает область, потом накладывают стрипы, чтобы стянуть рану. Для понимания пациентов, стрипы – специальная медицинская лента, немного похожая на скотч. На следующий день после операции пациент обращается в поликлинику, его осматривают, делают перевязку и, если все в порядке, накладывают швы. Так что супругам Ампиловым просто доступно не объяснили что к чему.