Вредитель, уничтоживший реликтовые леса в Сочи, принялся за новые посадки самшита в Адыгее

Древний краснокнижный самшит в Адыгее находится под угрозой уничтожения опасного вредителя - бабочки огневки. На территории памятника природы «Массив самшита колхидского» на площади 4,5 га остался последний в России участок произрастания самшита в естественной среде. Но саженцы, которые должны были возродить популяцию, тоже заражены.

- Они прижились и хорошо перенесли зиму, - сообщили на днях экологи природоохранного центра «НАБУ-Кавказ», - но на их листьях появились личинки вредителя, которые через две-три недели превратятся в гусениц.

Экологи призвали волонтеров и жителей республики помочь в борьбе с вредителем. Яйца огневки придется собирать вручную. Ни одно средство, применяемое до этого в Сочи, не помогло. Уникальный тысячелетний памятник природы был уничтожен за несколько лет.

Когда еще в 2012 году, готовя курортный Сочи к Олимпиаде, сотрудники Кавказского биосферного заповедника привезли из Италии саженцы вечнозеленого самшита, они даже представить не могли, какой трагедией обернется эта покупка. Кусты посадили в тисо-самшитовой роще в Сочи, и они, надо сказать, весьма благополучно прижились, а вместе с ними и опасные насекомые. Как потом оказалось, итальянские саженцы были поражены бабочкой - Самшитовой огневкой.

Первые несколько гусениц огневки нашли в питомнике растений, предназначенных для озеленения территории Олимпийской деревни. Тогда насекомые повредили несколько кустов. Растения обработали препаратом «Актеллик», однако гусеницы выжили, вылезли за пределы питомника и нанесли ответный удар по зеленому убранству Сочи.

Уже через год огневка обосновалась не только в центре курорта, но и проникла в леса Сочинского национального парка.

- Действительно, Хостинская тисо-самшитовая роща переживает тяжелейшее антропогенное бедствие. Это насекомое, вернее, его личинки, питается листвой самшита, - рассказали нам в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника. – В результате самшитовая огневка размножилась и распространилась от Сочи до Новороссийска и далее. Эпидемия приобрела взрывной, массовый характер. Личинки насекомых в короткий срок распространились на 99% насаждений самшита, уничтожили его листву, не менее 70% уникальных самшитников Хостинской тисо-самшитовой рощи можно считать погибшими.

То, что бабочку привезли именно из Италии, сомнений не вызывает, по словам ученых, раньше это насекомое в наших краях не водилось вообще.

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