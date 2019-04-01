Актер Музыкального театра впервые привез на Кубань «Золотую маску»

Этой почетной театральной награды в Краснодарском крае еще не было. Первооткрывателем стал народный артист России, актер и режиссер Музыкального театра Юрий Дрожняк. «Золотую маску» 76-летнему Юрию Эдуардовичу вручили в Большом театре в Москве.

Артист получил ее в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Почти что 50 лет своей жизни он отдал сцене, и продолжает выходить к зрителям.

- О том, что я получу «Золотую маску», узнал совершенно случайно, - улыбается народный артист России Юрий Дрожняк. – Мне позвонила знакомая и говорит: «А вы знаете последние новости?». Я ответил ей, что телевизор только по вечерам смотрю и еще не включал его. Тогда она и сообщила, что я стал номинантом на эту престижную премию. Если честно, я не очень верил, что такое вообще возможно. Мы ведь не столица страны, мы обычный провинциальный театр. А тут такая почетная награда.

В Москву вместе с Юрием Эдуардовичем поехали и двое его друзей. А вручал маску артисту его ученик – Владимир Кузнецов, который начинал свою карьеру в краснодарском театре, а сейчас трудится в Москве.

- Я не ожидал увидеть Володю, - улыбается Юрий Эдуардович. – Это была приятная и радостная встреча. Он со сцены сказал, что мой ученик, что мечтает быть похожим на меня. А потом спел одну из своих арий. Очень горжусь им.

Юрий Дрожняк с "Золотой маской". Фото: ТО "Премьера"

Сама «Золотая маска» вручается только самым лучшим представителям театрального искусства, которые много сделали для его развития. В Краснодарском крае эта первая такая награда. И держать ее дома народный артист России не собирается.

- Это не только моя награда, но и всей Кубани, всего нашего театра, - сказал актер и режиссер Музыкального театра Юрий Дрожняк. – И «Маска» дорога не только мне, но и всем мои коллегам, а также кубанским театралам. Поэтому держать ее дома не буду – периодически будем выставлять ее в музее им. Фелицына. Там сейчас как раз работает выставка, посвященная театрам – и «Золотая маска» может занять на ней почетное место.

Так что увидеть ее смогут абсолютно все жители края.

- Но только сначала ее покажут зрителям Музыкального театра, - пояснил Юрий Эдуардович. – А потом уже и в музей. Кстати, эта «Маска» - талисман, она обладает волшебными свойствами. Если начинающий актер прикоснется к ней, его ждут удача и успех.

СПРАВКА «КП»

«Золотая маска» — российская национальная театральная премия. Учреждена в 1993 году по инициативе народного артиста СССР Михаила Ульянова.

Изначально маску делали из папье-маше в «Ленкоме». А уже потом – из фарфора. За основу автор награды взял венецианскую маску и придал ей сходство с двуглавым орлом. Делают награду из фарфора, который выливают по особому рецепту – его хранят в тайне.

Организаторы премии— Союз театральных деятелей России и Министерство культуры РФ.