2019-04-01T19:43:12+03:00
Общество

В Анапе блогеры создали экологический проект по очистке морских пляжей

Четыре берега уже очищены, ближайшая акция пройдет 6 апреля
Виталий КАРНАУХ
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К акции подключились и детиК акции подключились и детиФото: Виталий КАРНАУХ
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Жанна Рыбак из Анапы и Алексей Школьный из Краснодара по собственной инициативе создали новый проект. К темам экологии были неравнодушны всегда, хоть и работают в совершенно иных сферах: Жанна – стоматолог, Алексей – занимается охранным бизнесом.

– Мы с Алексеем всегда много общались на тему бережного отношения к природе. Однажды он захотел освободить косу Голенькую в Благовещенской от мусора, – рассказала Жанна.

Мужчина увлекается кайтсерфингом и часто там бывает летом, поэтому захотел очистить именно эту косу. Ребята кинули клич в инстаграме, собрали скромную группу людей. Но и небольшой компанией им удалось сделать пляж косы Голенькой намного чище. Следующим этапом стала очистка косы Бугазской. Здесь активистам в оповещении помогли МЧС и местные паблики.

Жанна Рыбак - одна из авторов проекта. Фото: архив Жанны Рыбак

Жанна Рыбак - одна из авторов проекта. Фото: архив Жанны Рыбак

– Наши акции анонсировали везде, в тот раз пришло более пятидесяти человек, – поделилась Жанна Рыбак.

После двух успешно проведенных акций блогеры не остановились: создали чат в WhatsApp для таких же неравнодушных к темам экологии людей. В настоящий момент в этом чате собрались около 150 человек со всей Кубани – есть активисты из Анапы, Краснодара, Новороссийска, Темрюка и даже Майкопа.

– Конечно, многие проходят мимо наших акций. Есть даже такие, кто считает убирать за кем-то унижением. Но отклики все-таки есть, и это радует. Я заметил такую тенденцию, что в последнее время выходить на уборку – будь то пляж или другое место, для людей становится нормой, – говорит Алексей Школьный.

Алексей Школьный - один из автором проекта. Фото: архив Алексея Школьного

Алексей Школьный - один из автором проекта. Фото: архив Алексея Школьного

Перчатки, пакеты для мусора привозят сами участники акций, администрация Анапы поддерживает помощью в вывозе мусора. Каждая акция, а было их уже четыре, – это не менее двух полных тракторных прицепов мусора. В основном люди выкидывают пластик и стеклянные бутылки.

Мусора собралось несколько мешков Фото: Виталий КАРНАУХ

Мусора собралось несколько мешковФото: Виталий КАРНАУХ

После очередной уборки пляжа экоактивисты решили создать страничку проекта в инстаграм. Со слов Жанны, очистка морских побережий, – это не основа проекта. Главная их задача – на собственном примере учить людей заботе о природе.

– У нас есть планы и по высадке деревьев, и по кормушкам на зиму, и по организации гнезд для редких хищных птиц. На экологических выездках останавливаться не собираемся, – призналась Жанна.

С берега моря убрали мусор Фото: Виталий КАРНАУХ

С берега моря убрали мусорФото: Виталий КАРНАУХ

Присоединиться к блогерам может каждый желающий. Ближайшая акция состоится 6 апреля в Благовещенской. Узнать подробности и записаться просто – всех желающих ребята ждут на страничке проекта в инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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