Завезенная из Америки черепаха уничтожает в Сочи краснокнижных конкурентов

Коренной обитатель сочинского региона – европейская болотная черепаха (колхидский подвид) - оказалась под угрозой полного исчезновения. Этот вид, занесенный в Красную книгу Краснодарского края и Красный список Международного союза охраны природы, вытесняет завезенная из-за океана американская красноухая черепаха.

Колхидская болотная черепаха Фото: ornitoparksochi.ru

Экзотических рептилий часто продают под видом карликовых домашних питомцев, которые навсегда останутся маленького размера. Но красноухая черепаха быстро растет, достигая 50 сантиметров в длину, становясь прожорливым и опасным хищником. После этого хозяева решают их выпустить в ближайший водоем. В новой для себя среде рептилии чувствуют себя прекрасно.

- Очень часто завезенный вид ведет себя нетипично в новых условиях, и его численность резко увеличивается. Такое мы видели и в случае с огневкой, которая даже была занесена в Красную книгу Приморского края. То же самое происходит и с красноухой черепахой, - рассказывает замдиректора по науке Сочинского национального парка, доктор биологических наук, заслуженный эколог России Борис Туниев.

На Юге России гостья чувствует себя по-хозяйски и ставит по угрозу существование болотной черепахи.

- Дело в том, что у этого вида точно такие же требования к условиям для жизни и размножения, что и у болотной черепахи, которая обитает в этих местах очень давно. У них одинаковое питание, одни и те же места для кладки яиц и так далее. В нашей среде завезенный вид ведет себя агрессивно и физически вытесняет конкурента, - говорит ученый. – Это уже произошло, например, в водоемах парка «Южные культуры» в Адлере.

Проблема распространения красноухой черепахи, которую многие страны признали вредителем, типична не только для Сочи. Рептилии адаптировались к нашему климату и успешно зимуют по внушительной части территории России вплоть до Подмосковья.

СПРАВКА «КП»

Пресноводная красноухая черепаха распространена в США, Мексике, Колумбии, Венесуэле и странах Центральной Америки. Вид завезен во множество стран вплоть до Австралии. Живет в водоемах с низкими, заболоченными берегами. Длина панциря – от 18 до 60 сантиметров в зависимости от пола и подвида. В неволе живет до 40 лет.

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Оба экземпляра с видео - так называемые американские красноухие черепахи. В московских и подмосковных зоомагазинах такими торгуют по 200-300 рублей за штуку. С рук, через Авито, можно и за сотню рэ варианты найти. Словом, ходовой товар. Довольно неприхотливый вид. Растет быстро. В террариумах - хорошо размножается. В теплом террариуме красноухие могут жить до 30-40 лет (читайте далее)