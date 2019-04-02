2019-04-02T13:45:59+03:00
Общество

В Сочи снимут продолжение фильма «Последний богатырь»

Новая часть сказки получила название «Корень зла»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Кадр из фильма "Последний богатырь" / Автор: Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс РелизингКадр из фильма "Последний богатырь" / Автор: Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг
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Нашумевший фильм «Последний богатырь», который собрал в прокате более 1,7 миллиардов рублей, получит продолжение, которое выйдет на экраны 24 декабря 2020 года.

Это история об обычном парне по имени Иван, который неожиданно переносится из суеты современной Москвы в сказочную страну Белогорье, открывает в себе богатырские отвагу и решительность, встречает друзей и находит настоящую любовь. Продолжение сказки получило название «Последний богатырь: Корень зла».

- Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей, - сообщают в пресс-службе компании Disney.

В сюжете появятся герои русских сказок – Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и другие.

- Во второй части мы усиливаем экшн, делаем гораздо ярче визуальную составляющую, и, так же как и в первом фильме, у нас появится новый персонаж, полностью созданный с помощью компьютерной графики. В «Последнем богатыре» это был Водяной, а в «Корне зла» будет злобный безбашенный разбойник Колобок, - говорит режиссер картины Дмитрий Дьяченко.

По замыслу авторов, главный герой придет к мысли, что сказочный мир не для него, но решится на подвиги ради поимки Колобка и спасения Белогорья от тысячелетнего зла.

Начало съемок запланировано на июль. Они пройдут в павильонах и среди декораций. Но фрагменты будут снимать в горах Краснодарского края близ Сочи и в предгорьях Урала. Кстати, съемки первой части также проходили на Юге России – в Сочинском национальном парке, Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.

СПРАВКА «КП»

Волшебная сказка «Последний богатырь» вышла в широкий прокат 26 октября 2017 года и завоевала верхнюю строчку в списке самых кассовых фильмов российского производства за всю историю отечественного проката. Лента также стала первым фильмом российского производства, быстрее других преодолевшим отметку в пять миллионов зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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