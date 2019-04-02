На Кубани для праздничного фильма собирают воспоминания о фронтовиках

Имена и лица героев самой страшной войны в истории человечества вновь покажут на больших экранах. Кинотеатр «Монитор» объявил, что ко Дню Победы они вновь собирают истории кубанцев — участников Великой Отечественной войны, чтобы включить их в свою фотохронику. Видеоролик, состоящий из материалов ценных домашних архивов, будет демонстрироваться в сети кинотеатров городов в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Шахтах в предстоящие майские торжества перед специальными сеансами.

- Все, кто добивался победы над врагом — герои, - говорят «КП» - Кубань» организаторы акции. - Поэтому расскажите о своих героических родственниках. Впишите родные имена в историю.

Организаторы ждут писем KINO@kinomonitor.ru.

- До 19 апреля включительно мы ждём от вас письмо на с пометкой «9 МАЯ», в котором пришлите нам:

- ФИО членов вашей семьи – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла;

- Фотографии в высоком качестве (не групповое фото);

- Город вашего проживания.

Участников предыдущих видеороликов организаторы просят не беспокоится.

- Информация о ваших родственниках, которую вы высылали в рамках акции в предыдущие годы, войдет в расширенную версию ролика, который будет выложен во все соцсети, - предупреждают они.

Спешите подать заявки.