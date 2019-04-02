«Дверь распахнулась, а самой кабины не было»: в Горячем Ключе 20-летняя девушка упала в шахту лифта торгового центра

За состоянием 20-летней Даши Максимчук сейчас следит весь городок Горячий Ключ в Краснодарском крае. Многие жители этого населенного пункта видели всегда улыбчивую девушку в популярной пиццерии «Сицилия», которая находится на втором этаже торгового центра «Авеню». Здесь Даша работает менеджером и всегда была на виду - следила за порядком в заведении, контролировала работу официантов и занималась приемкой товара. В тот вечер, когда ресторанчик еще не закрылся, и в нем было полно посетителей, Даша принимала коробки с канцтоварами. Машина стояла на улице, и девушка помогала своим коллегам нести товар наверх, на второй этаж. Подошла к грузовому лифту, нажала кнопку, когда дверь распахнулась, девушка шагнула внутрь. Кабина не приехала, она осталась на втором этаже, и Даша полетела вниз, в шахту лифта. Когда она упала, сверху на нее приземлилась еще и коробка с канцтоварами.

- Врачи говорят, что дочь родилась в рубашке, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» мама девушки Марина Максимчук. – Если бы она упала не на левый бок, то шансов никаких бы не было. Сейчас дочке делают уже вторую операцию. У нее многочисленные переломы бедра, позвоночника, рук и ног, а также множественные ушибы и черепно-мозговая травма. Дашу увезли в краевую больницу, врачи говорят, что потребуется не одна операция, чтобы поставить ее на ноги.

Мама девушки сняла квартиру рядом с больницей и ни на минуту не отходит от отделения, в котором лежит ее дочь.

- Эта серьезная производственная травма. Полиция сейчас проводит проверку, ведь, насколько мне известно – это уголовное дело, - говорит Марина Максимчук. – Торговый центр и ресторан, в котором работает дочь, выходили уже со мной на связь. Но мне сейчас не до переговоров с ними, все беседы возьмет на себя юрист. Мы будем подавать в суд на ресторан, в котором дочь работает. Хотя, знаете, это не первый случай, когда человек падает в шахту лифта в этом торговом центре. Насколько мне известно, в феврале несовершеннолетний мальчик тоже рухнул вниз. Но каким-то чудом он отделался переломом руки. Как я слышала, в торговом центре это дело поскорее замяли – этот парнишка трудился там, но его не имели права брать на работу – ему ведь нет еще 18. Поэтому, как рассказывают в городе, в больнице сказали, что он упал с велосипеда и сломал руку. Я не пойму одного – если лифт уже раньше не работал, почему его так никто и не отремонтировал?

Даша Максимчук уже перенесла две операции, но потребуются еще

Администрация торгового центра выделила 30 000 рублей - 20 тысяч на специальный компрессионный корсет для Даши и десять – на оплату съемного жилья в Краснодаре для мамы девушки. Женщина не может находиться в Горячем Ключе, Даше в любой момент могут потребоваться медикаменты или вещи.

В торговом центре, где работала Даша, на звонки журналистов не отвечают. А тем временем полиция проводит проверку по факту падения 20-летней девушки в шахту лифта.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Сейчас врачи оказывают Даше Максимчук все необходимое лечение, но после того, как ее выпишут из больницы, девушке потребуется длительная реабилитация. Активисты Горячего Ключа организовали сбор средств для Даши. Переводить деньги можно на карту Сбербанка по номеру 4276830051785201 на имя мамы Даши Марины Владимировны Максимчук.