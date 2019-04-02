2019-04-02T15:07:24+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи принял участие в видеоселекторе Министра экономического развития РФ

В данном направлении будет задействовано 70 кредитных организаций
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
Изменить размер текста:

Министр экономического развития России Максим Орешкин провел видеселектор с руководителями регионов по вопросу реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В совещании принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Министр экономического развития напомнил, что с марта 2019 года действует программа по льготному кредитованию субъектов МСП со ставкой не выше 8,5%. В данном направлении будет задействовано 70 кредитных организаций. Цель проекта – увеличение предпринимательской активности населения.

Напомним, что в рамках данного нацпроекта, рассчитанного на 2019–2024 гг., в Адыгее утверждено 5 региональных проектов. Они направлены на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа к льготному финансированию, акселерацию малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации, а также популяризацию предпринимательства в республике.

Кроме того, в Адыгее определен единый орган управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП - Республиканский Бизнес Инкубатор. На его базе в этом году планируется создать центр «Мой бизнес», который объединит на одной площадке микрофинансовые организации, региональные гарантийные организации, Фонд развития промышленности и т.д. В частности, здесь разместятся МФЦ для бизнеса, ЦОУ (центр оказания услуг) и ЦПЭ (центр поддержки экспорта), создание которого запланировано в этом году в рамках участия республики в реализации национального проекта.

Особое внимание отводится популяризации предпринимательства. Так в рамках нацпроекта планируется охватить около 10 тыс. человек из различных целевых групп. Поддержка центра «Мой бизнес» позволит повысить финансовую грамотность населения, также желающие смогут узнать об основах ведения бизнеса и приобрести различные навыки предпринимательской деятельности.

По итогам работы планируется создание более 200 субъектов МСП и порядка 2000 рабочих мест.

Общая сумма, предусмотренная на финансирование проектов, с учетом федерального и регионального бюджета составит около 830 млн. рублей. Только в текущем году на эти цели будет выделено 154 млн. рублей.

После завершения видеоселектора Глава республики Мурат Кумпилов провел совещание с премьер-министром РА Александром Наролиным, заместителем премьер-министра РА Вячеславом Сапиевым, министром экономического развития и торговли РА Анзауром Куановым и министром сельского хозяйства РА Владимиром Свеженцем.

Глава региона отметил важность данного нацпроекта, который призван придать дополнительную динамику развитию малого и среднего бизнеса.

«Реализация нацпроекта в сфере МСП, в конечном счете, напрямую связана с улучшением социально-экономических показателей и повышением качества жизни граждан. Необходимо обеспечить эффективное взаимодействие заинтересованных министерств по достижению целевых показателей, а также организовывать необходимые консультации и обучающие тренинги, нацеленные на повышение экономической грамотности населения. Кроме того, важно создать соответствующее информационное поле, где можно продвигать интересные бизнес-модели и популяризировать предпринимательскую деятельность», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Адыгея и китайская компания договорились о сотрудничестве в топливно-энергетической сфере
По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов принял участие международном экономическом форуме «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции»
Глава Адыгеи выступил с ежегодным отчётом о деятельности кабинета министров РА
Он рассказал о приоритетных направлениях работы исполнительных органов власти, обозначил основные показатели социально-экономического развития Адыгеи, указал на перспективные задачи
Новости 24
Маслосырзавод «Славянский» снова привлекли к ответственности за некачественную продукцию
На Кубани реализуется около 40 инвестобъектов в сфере переработки сельхозпродукции
Спортсмены из Севастополя вплавь доберутся до Новороссийска
В Сочи горнолыжный сезон завершится в середине мая
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод в школе № 9
Юрий Газинский пришел с подарками к юному болельщику, который расплакался после вылета «Краснодара» из Лиги Европы
В Краснодаре из-за ремонта перекроют движение по дороге к поселку Индустриальному
В Краснодаре адвоката подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В Сочи появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Белореченском районе
На Кубани суд отклонил жалобу застройщика из Сочи на вынесенный ранее приговор
Кубанские школьники и студенты с ограниченными возможностями научатся разрабатывать проекты виртуальной реальности
В Сочинском нацпарке ввели режим круглосуточного патрулирования рек
В Краснодаре при пожаре погибла 7-летняя девочка
В Краснодаре инспекторы ДПС подозреваются в получении взятки
В Краснодаре задержали мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал в отставку
В Сочи откроется выставка «Театральная история. Николай Островский - Павел Корчагин»
В Краснодаре определили примерную стоимость установки пожарной сигнализации в домах старого фонда
В Армавире задержали 23-летнего закладчика наркотиков
В Краснодаре прооперировали 92-летнюю пациентку с переломом бедра
В Новороссийске произошла авария с участием мотоцикла
В Краснодаре пройдет выставка живописи «На людях»