2019-04-02T15:51:21+03:00
Общество

Сказочница из Адыгеи вышла в финал литературной премии «Писатель года»

Автор стала одной из лучших в номинации «Детская литература»
Андрей ГОРЕЛОВ
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Девушка с 6 лет набирала фактуру для своих сказок\ФОТО: Славяна БушневаДевушка с 6 лет набирала фактуру для своих сказок\ФОТО: Славяна Бушнева
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Славяна Бушнева переехала с родителями с Камчатки, когда ей было шесть лет. Сейчас семья живет в станице Даховской возле плато Лагонаки. Писательница собирала фактуру для своих сказок, еще будучи маленькой, когда гуляла с отцом по лесу. Поэтому в ее произведениях часто упоминаются местные природные достопримечательности и легенды: горы Оштен и Гуд, речка Еловая и т. д. Ими она называет героев произведений, которые учат детей, что такое хорошо и плохо.

- Мой папа тоже писатель, - говорит Славяна Бушнева. - Опубликовал несколько исторических романов, в них он рассказывает, как в XVIII веке осваивали Камчатку. Отец мотивировал меня. Когда мы с ним гуляли по лесу неподалеку от дома, папа говорил: мол, вот это гора Оштен, а кем она могла бы быть в твоем рассказе? И я, маленькая девочка, представляла, рыцаря с таким именем... Так развивалось мое воображение. Последние несколько лет я подавала заявку на «Писатель года» с другими работами, но не попадала в финал. Даже думала забросить сочинительство, если бы не вошла в топ-100 писателей.

Автор работала в жанре молодежной литературы и после получения премии «Писатель года - 2018» планирует переключиться на детскую литературу. Славяна представила на конкурсе работы «Легенда о Костре любви», «Легенда о горном камне Оштен, речке Еловой и об их дочерях, Белице и Курджине» и «Легенда о Чистоструйке». Эти работы вошли в топ-15 участников конкурса.

- На конкурс поступили сотни тысяч заявок из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, - продолжает Славяна. - Произведения всех финалистов, в том числе и мои, вошли в книгу «100 лучших писателей». Вручили награду 21 марта. Оценивали работы литераторы, журналисты и деятели культуры: президент Гильдии книжников Борис Есенькин, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, директор Российской книжной палаты Елена Ногина, члены Большого жюри премий «Поэт года» и «Писатель года» Константин Кедров и т. д.

Сейчас девушка работает над сборником детских сказок, чтобы затем распространять его в книжных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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