На Кубани заведующая почтовым отделением веником побила клиентку и попала на видео

Скандал разгорелся в почтовом отделении станицы Березанской Выселковского района еще 29 марта, но видео попало в Сеть только сегодня. На кадрах видно, как сотрудница почты веником бьет посетительницу, пытаясь выгнать ее из помещения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700799" frameborder="0"></iframe> На Кубани девушку побили веником на почте.

ВАМ ПОСЫЛКА, ТОЛЬКО Я ВАМ ЕЕ НЕ ОТДАМ

- Я пришла на почту с подругой, она хотела получить посылку, а я отправить, - рассказывает «Комсомольской правде-Кубань» автор видео Анна Гвоздева. – Купив пакет для своего отправления, я заполняла адреса и услышала, что подруге отказываются выдавать посылку без трек-номера просто по фамилии и паспорту. Две недели назад ей здесь сказали, что пакет пришел и нужно подождать почтальона, но он так ничего не принес.

По ее словам, этот незначительный повод стал причиной конфликта и разговора на повышенных тонах. Но сотрудницы почты стояли на своем: нет трек-номера – нет посылки.

- После этого оператор отказалась принимать мое отправление. Я попросила предоставить мне письменный отказ. В ответ она сказала «хорошо» и села на рабочее место, никак не реагируя на мою просьбу, - продолжает Анна. – Я продолжала звать ее, после чего она продолжила мне хамить. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, достала телефон и начала снимать.

В ХОД ПОШЛИ ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА

Тут-то в дело и вмешалась заведующая отделением, которая решила заступиться за сотрудницу, схватила веник и несколько раз ударила посетительницу с камерой.

- Она пыталась выгнать нас, а потом схватила мою посылку, ключи от машины и скрылась в неизвестном направлении. Пришлось вызывать полицию, - говорит девушка.

Через 20 минут к почте приехал участковый, вернулась и заведующая, которая вернула ключи, а Анна написала заявление о ненадлежащем оказании услуг в отделении связи.

- Побоев, конечно, у меня не было, только несколько царапин. Но я пыталась обратиться в прокуратуру, где меня не стали даже слушать. У меня грудной ребенок, я очень сильно перенервничала – переживало, что молоко пропадет! Да и станица маленькая – все знают, что произошло. Поэтому я хочу, чтобы заведующая понесла ответственность, - поделилась Анна.

«НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ»

В самом почтовом отделении станицы Березанской корреспонденту «Комсомолки» по телефону ответили, что ничего подобного не происходило.

- Да вы что! Даже есть видео? Это какой-то пиар ход, наверное, - удивились на том конце провода. – Боже упаси, ничего такого у нас не было.

ПРОВОКАТОР С КАМЕРОЙ?

Зато об инциденте знают в региональном УФПС, где уже начали служебную проверку. По сведениям управления, зачинщицей конфликта стала посетительница отделения.

- В настоящее время участковым зафиксированы показания свидетелей, которые подтвердили, что конфликт был спровоцирован клиентом, который нецензурно выражался, оскорблял сотрудников и других посетителей почтового отделения. В прошлом году данный клиент уже становился объектом внимания правоохранительных органов по факту нанесения побоев девушке, работающей в этом почтовом отделении, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края.

Анна рассказала, что у нее действительно ранее был конфликт с оператором отделения.

- Это было, когда она еще работала в другом месте. Она меня толкнула, да я ее толкнула. Написали заявления друг на друга, так ничем и не закончилось – даже суда не было! – рассказала девушка.

РАЗБЕРЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

В Почте России говорят, что содействуют правоохранительным органам в установлении причин происшествия, а с сотрудниками провели профилактическую беседу.

- С сотрудниками отделения в целях профилактики уже проведен дополнительный инструктаж по соблюдению стандартов клиентского сервиса, - добавили в пресс-службе УФПС.

В полиции подтвердили, что заявление клиентки почты зарегистрировано в установленном порядке. Обстоятельства инцидента уточняются, заверили в краевом ГУ МВД.