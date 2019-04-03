В Краснодарском крае выбрали пилотов-асов

Неделю более 40 экипажей соревновали в мастерстве на одном из аэродромов Краснодарского края. В регионе прошел отборочный этап «Авиадартса-2019».

Подготовка машин к полетамФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

конкурс летного мастерства среди пилотов Минобороны.

Техники осматривают самолетыФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

- Соревнования прошли в рамках подготовки к Армейским международным играм, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа. - В состязаниях участвовали летчики соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

Всего экипажам пришлось преодолеть расстояние в 150 кмФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Конкурсные задания – фигуры высшего пилотажа, полеты на предельно малой высоте и многое другое пилоты выполняли на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ, бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35.

Южный этап конкурса "Авиадартс-2019"Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А также на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

Всего экипажам пришлось преодолеть расстояние в 150 кмФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Пилоты на конкурсе - самые лучшиеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Маршрут, который экипажам необходимо было пройти, составлял 150 километров. Во время полета необходимо было выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО.

Самолеты в небе над КубаньюФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В ходе полетов выбрали несколько пилотов, которые в итоге будут представлять Южный военный округ на всероссийских соревнованиях.

Пилоты соревнуются в мастерствеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

«Авиадартс-2019» пройдет с 20 мая по 14 июня в Крыму.

Возвращение на аэродромФото: Александр ЛЕБЕДЕВ