Краснодарский проект по озеленению города вошел в число лучших

Проект, который с легкой руки редакции «Комсомольская правда» - Кубань» в народе теперь величают подобием висячих садов Семирамиды в Краснодаре, отметило жюри конкурса «100 городских лидеров». Нет, никаких сторонних бюджетов на его реализацию пока не будет. Но устроители конкурса - Агентство стратегических инициатив и корпорация «Росатом» - научат авторов «особого краснодарского озеленения», как добиться его реализации.

- Помимо пятерки финалистов, в крауд-акселератор мы зовем «Зеленый экран города», - сообщили на сайте конкурса его организаторы.

Необходимые знания о том, как привлечь широкую общественность, а главное деньги для его реализации, расскажут лучшие специалисты.

Напомним, активисты движения «Помоги городу» предлагают опутать самые неприглядные городские кварталы и пыльные тротуары зелеными насаждениями. Да что там, они собираются растить настоящие сады на раскаленных южным солнцем краснодарских многоэтажках.

- Современные строительные материалы по своей структуре совершенно не приспособлены к использованию в наших широтах, - рассказывает «КП» - Кубань» одна из авторов проекта «Зеленый экран города» Елена Шувалова. - В старину казаки строили из светлого кирпича и самана. Они впитывают в себя солнечные лучи, но сами не нагреваются. Сейчас же реалии таковы, что почти каждый краснодарский двор - это адский утюг из металлопрофиля и других конструкций. Остаться бы живым, как говорится.

Для того чтобы в прямом смысле снизить градус, авторы «зеленого» проекта предлагают посадить вдоль душных заборов вьющиеся растения.

- Испокон веков такими навесами служили виноградники, сейчас вариантов масса - разновидностей плюща великое множество, - говорит Шувалова.

Более того, зелеными в городе собираются сделать даже тротуары, накрыв пешеходные дорожки создающими тень навесами.