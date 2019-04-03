Перед визитом минприроды на Суджукскую лагуну охранники вырвали краснокнижники по периметру огороженного участка

Споры вокруг Суджукской лагуны продолжаются. Часть суши под Новороссийском огородила забором компания ООО «Квартал» и собралась здесь строить гостиницу. Но экологи забили тревогу – возводить здание нельзя, на участке растут краснокнижные растения. Чтобы разобраться в ситуации, на Суждукскую лагуну приехал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. А после его визита Минприроды и краевая прокуратура начали проверку – законно ли ведут работы и есть ли редкие виды растений на участке. А еще выясняют - нарушил ли подрядчик закон в сфере охраны природы. И для этого направили на участок своих представителей. Но до приезда ревизоров кто-то дал поручение охранникам территории проверить периметр огороженного участка.

В 7 утра секьюрити прогулялись вдоль ограждения и начали что-то выдергивать под забором. Позже активисты выяснили, что это были краснокнижники, которые еще не уничтожили техникой. Растения выжили благодаря тому, что над ними поставили забор. Остатки флоры активисты нашли за пределами участка.

Остатки краснокнижников за забором обнаружили активисты\ФОТО: Татьяна Трибрат

Ролик, где видно, что мужчина вырывает растения, а затем скидывает их за забор, сняла жительница ближайшей многоэтажки. Примерно через 2 часа на место приехали специалисты Минприроды. Активистов на участок не пустили. Поэтому те решили посмотреть последствия работы охранников с другой стороны забора.

Растения ДО визита охранников\ФОТО: Татьяна Трибрат

- Я приехала сюда, потому что мне не безразлична судьба Суджукской лагуны, - сказала Светлана Литвинская, профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования геофака КубГУ. – Слышала, что здесь якобы уничтожают редкие растения, захотела все сама посмотреть. На участок меня не пустили. Поэтому я решила узнать о последствиях работы техники за пределами участка и заглянула под забор. Там, возможно, находились остатки редких растений. Я подтверждаю, что увидела под забором краснокнижник – Бельварию великолепную. От нее остались лепестки и поврежденный ствол. Логично предположить, что тогда и на остальной огороженной территории, скорее всего, действительно были редкие растения.

Профессор Светлана Литвинская проверят редкие растения под забором\ФОТО: Татьяна Трибрат

Вот, что по этому поводу прокомментировал подрядчик, который готовит участки к строительству.

- Администрацией Южного района Новороссийска 20.02.2019 выдан порубочный билет №28 на вырубку зеленых насаждений в створе установке ограждения, - говорит Григорий Погосов, официальный представитель ООО «Квартал». – Перед началом работы провели инженерно-экологические изыскания. Делаем это в рамках «Программы планируемых работ при проведении эколого-геологических изысканий на объекте «Апарт-отель», расположенном на земельных участках». Согласно этим документам мы не нарушаем закон и не уничтожаем зеленые насаждения.

Тогда появляется вопрос: почему охранники начали вырывать растения под забором ограждения перед визитом минприроды именно в 7 утра, если у них есть документ на порубочный лист?

Мы обратились в Минприроды за комментариями и передали ведомству видео, где заметили охранников, вырывающих растения. «Комсомольская правда» - Кубань» следит за развитием событий. Ответ пока не получили. Поэтому просим считать эту публикацию официальным запросом в министерство природных ресурсов Краснодарского края.