«Тотальный диктант» в Краснодаре напишут на 12 площадках

В субботу, 13 апреля, в 14 часов по московскому времени тысячи людей по всему миру возьмутся за ручки, чтобы проверить свои знания русского языка и написать «Тотальный диктант». За 15 лет существования эта образовательная акция приобрела международный размах и Краснодар, разумеется, не останется в стороне.

В краевом центре будут работать 12 площадок, куда приглашаются все желающие. Чтобы написать диктант, нужно только зарегистрироваться на сайте проекта и прийти в указанное время. Участие добровольно и бесплатно, а о полученной оценке, кроме вас, узнают только проверяющие.

- В 2019 году мы пошли по пути уменьшения общего количества площадок, но увеличения при этом их масштаба, чтобы каждый участник акции мог почувствовать себя сопричастным к чему-то большому и значимому. При этом площадки по-прежнему расположены во всех районах Краснодара и каждый участник сможет выбрать удобную для себя, — говорит руководитель проекта «Тотальный диктант» в Краснодаре Серафима Чичева.

Самая большая площадка - «Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма», где для написания диктанта предоставили три аудитории почти на 400 человек.

Текст специально для диктанта написал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Написанный им сценарий к фильму «История одного назначения» был признан лучшим на фестивале «Кинотавр» в 2017 году.

Список площадок «Тотального диктанта-2019» в Краснодаре

Филологический факультет КубГУ, ул. Ставропольская, 149

КубГАУ, ул.Калинина, 13

КГУФКСТ, ул.Буденного, 161

Академия ИМСИТ, ул.Зиповская, 5

АНПОО «Кубанский ИПО», ул.Садовая, 218

МЕГА Адыгея-Кубань, Тургеневское шоссе, 27

Торгово-промышленная палата, ул.Трамвайная, 2/6

Конференц-зал компании АЯКС-Риэлт, ул. Рашпилевская, 179/1, 9 этаж

Библиотека им.Вараввы, ул.Офицерская, 43

Гимназия № 69, ул. Благоева, 22

ИСТЭК, ул. Красных партизан, 82

Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122 (закрытая площадка)

На все площадки обязательна предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Для прохода на некоторые площадки необходимо взять с собой паспорт.

Тотальный диктант можно написать онлайн

Если вы по какой-то причине не сможете попасть на площадку Тотального диктанта в вашем городе, то можно написать его онлайн. Трансляции будут доступны 13 апреля в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Вы можете подключиться к любому из этих эфиров и написать диктант в специальном окошке на сайте. Окончив работу, нажмите кнопку «Проверить». Через некоторое время оценка за онлайн-диктант появится в личном кабинете.