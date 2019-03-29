Эксроу-счета: Что ждет рынок жилищного строительства в Краснодаре?

Пресс-конференцию спикер начал с подведения итогов работы за прошедший год. Виктор Тусиков сообщил, что ипотечный портфель ВТБ составил 31 млрд рублей. Всего было выдано 8,7 тысячи кредитов. Средняя ставка по кредиту в прошлом году составила примерно 9,4% с учетом партнерских программ. На сегодняшний день она колеблется от 10,1 до 10,3%.

При этом управляющий объединенного банка ВТБ в Краснодарском крае отметил, что заявленная президентом ставка 8% вполне реальна и ВТБ стремится к этому показателю.

- Экономические показатели регионов позволяют надеяться, что ставка реальна. Но стоит понимать, что для этого нужны ресурсы. При этом уже сейчас семьям при рождении второго и третьего ребенка доступна ипотека с господдержкой под 6%, - отметил управляющий.

Затем Виктор Тусиков затронул тему изменения жилищного законодательства в части перехода на счета эскроу. Их использование станет обязательным для всех строительных компаний с 1 июля 2019 года. Деньги участников долевого строительства будут храниться на защищенных счетах вплоть до окончания работ.

- В случае невыполнения застройщиком обязательств средства возвращаются покупателям. То есть до момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. Данная схема делает проекты привлекательнее для дольщиков, обеспечивая высокую надежность инвестирования в строящееся жилье, - рассказал Виктор Тусиков.

При этом он отметил, что чем больше средств поступит на эскроу-счета, тем дешевле для девелоперов обойдется кредитование и тем ниже будет стоимость жилья.

- Это обоюдная заинтересованность. Средства дольщиков, размещенные на специальных счетах в размере до 10 млн руб., будут застрахованы Агентством страхования вкладов. У банков всегда есть возможность оценить рынок. Конкретному покупателю трудно понять: хороший это застройщик или плохой. А банк в любом случае проводит оценку финансового потенциала. Он изучает историю развития девелопера; его проекты, результативность, есть ли у него производственная база; кто является поставщиками и подрядчиками. Самое главное, что и в законодательстве заложены определенные условия контроля, - акцентировал спикер.

Частным клиентам доступен удобный процесс оформления счета. Для этого нужно иметь при себе паспорт и договор участия в долевом строительстве, который подписан с застройщиком. Счет будет открыт в течение нескольких минут.