Вид геккона, обнаруженный в Сочи, не приживется в России

На территории Сочи ученые обнаружили новый для региона вид рептилий. Им оказался турецкий полупалый геккон. О находке сообщили на заседании ученого совета в Сочинском национальном парке.

Зоологи говорят, что столкнулись с необычной ящерицей на территории складов, где хранились товары и материалы, привезенные из Турции.

- Действительно обнаружено незначительное число турецких гекконов – около 50 особей. Что примечательно, разного возраста. В виду своей малочисленности они не оказывают никакого влияния на сложившуюся экосистему, - рассказал «КП-Кубань» доктор заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

Турецкий полупалый или европейский домовый геккон – один из самых распространенных видов этой ящерицы. Обитает в Южной Европе и на Ближнем Востоке. Правда, ученые предполагают, что в сочинском регионе новый вид не приживется.

- Наш климат для него слишком влажный, поэтому больших ожиданий, что геккон расселится по нашему Причерноморью, нет. Он не любит много зелени, леса и парки, ему нужны скалы, каменистые склоны, стены, - продолжает специалист. – Скорее всего, эта локальная популяция обречена на исчезновение, в том числе и из-за близкородственных связей.

Подтверждает слова зоолога и история. Примерно 15-20 лет назад на территории санатория «Белые ночи» был замечен каспийский геккон из Средней Азии. Но в сочинском климате он так и не распространился. Вероятно, такая же судьба ждет и турецкий вид.

Другое дело – завезенная красноухая черепаха, которая комфортно себя чувствует и всерьез угрожает нашей болотной черепахе, занесенной в Красную книгу Краснодарского края. Об агрессивном поведении североамериканского вида «Комсомолка» писала ранее.

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