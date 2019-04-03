2019-04-03T18:15:24+03:00
Общество

Новый начальник ГУ МВД: Кубанскую полицию возглавил любитель тихой охоты

Владимир Андреев приехал в Краснодарский край из Тверской области
Андрей ГОРЕЛОВ
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Подпись: Владимир Андреев приходит на работу в 7:30 утраПодпись: Владимир Андреев приходит на работу в 7:30 утраФото: Архив "КП"
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Указом президента официально назначен на должность новый начальник кубанского Главка с 1 апреля 2019 года. До него МВД региона возглавлял Владимир Виневский, но его сняли с должности в октябре прошлого года. В кресле главного полицейского края временно сидел его зам - Сергей Воложинов. Теперь он - первый заместитель нового руководителя.

О новом начальнике МВД Кубани Владимире Андрееве известно мало. Он возглавлял министерство внутренних дел в Тверской области и за свою деятельность дал лишь два интервью. Рассказывал о том, как попал в органы.

- Меня на службу в органы внутренних дел подтолкнуло начало срочной службы, которую я прошел в дивизии имени Дзержинского в Москве, - говорил Владимир Андреев в интервью «КП» в 2016 году. - Я был призван во время Олимпиады 80-го года и занимался охраной общественного порядка. Хотел служить в правоохранительной системе, но не определился, в какой. Служба до и после Олимпиады-1980 убедила меня идти в органы внутренних дел. И ничуть об этом не жалею. Помогать людям с точки зрения правопорядка, помогать им в беде - это приятно.

Когда только Владимира Андреева назначили руководителем УМВД Тверской области, в регион приехал министр МВД Владимир Колокольцев. Тогда Колокольцев раскритиковал работу местной полиции. После этого в полиции усилили работу нарядов патрульно-постовой службы, ГИБДД, подразделений вневедомственной охраны. А еще подписали разрешение на работу 28-й по счету добровольной народной дружины на территории региона.

Владимир Андреев назначен на должность с 1 апреля 2019-го\ ФОТО: tverweek.com

Владимир Андреев назначен на должность с 1 апреля 2019-го\ ФОТО: tverweek.com

Грибник, спортсмен и ГТО

Немного Владимир Андреев рассказывал и о себе.

- Я не заядлый спортсмен, думаю, все нормы ГТО сдам, - говорил Владимир Андреев в интервью «КП» в 2016 году. - Люблю бывать в лесу, нравится собирать грибы. Когда есть время, всегда выезжаю туда с семьей. Обожаю лыжные прогулки. Один раз в неделю стараюсь посещать бассейн, не всегда есть время. Рабочий очень загруженный. Почти всегда суббота - это рабочий день, а если кто не успел справиться, значит, и в воскресенье работает. Я на работе бываю и в субботу, и в воскресенье. Работаю с 7:30, а могу вернуться домой и в 9 и в 11 вечера.

У Владимира Андреева двое сыновей-близнецов. Сейчас им по 29 лет, оба служат в полиции. Андрей Андреев - в Пскове в уголовном розыске. Алексей Андреев тоже в сентябре 2014-го поступил в адъюнктуру Санкт-Петербургского университета МВД и занимается исследованием проблем с выявлением и пресечением финансирования экстремистской деятельности. Супруга Владимира Андреева Марина трудится заместителем начальника управления соцзащиты населения в Тверской области.

КОНКРЕТНО

Квартира и земельный участок

Чем владеет новый начальник МВД региона?

В сведениях о доходах Владимира Андреева за 2017 год указано, что он владеет «объектом незавершенного строительства» площадью 112,9 квадратов и квартирой – 32,5 квадратных метра. В пользовании у руководителя находится квартира 130,6 квадратов и земельный участок площадью чуть больше 1500 квадратных метров. Ездит на «Митсубиши Паджеро Спорт» 2012 года выпуска. Доход за 2017 год составил – 2 миллиона 269 тысяч 517 рублей.

У супруги есть квартира площадью 65,8 метров. В пользовании состоит гараж - 23 квадратных метра. Доход за 2017 год – 665 тысяч 107 рублей.

СПРАВКА «КП»

Владимир Леонидович Андреев родился 16 апреля 1961 года в Гдовском районе Псковской области. Выпускник юридического факультета Ленинградского высшего военного училища МВД СССР. Службу в органах внутренних дел начал рядовым милиционером с последовательным продвижением по службе до старшего оперуполномоченного уголовного розыска Псковского ГОВД.

С июля 2005 года - первый замначальник УВД Псковской области. С 2011 года – начальник полиции. С декабря 2014 года по март 2019 года возглавлял УМВД Тверской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране общественного порядка». В том числе - наградным пистолетом Макарова, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД России». Кандидат юридических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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