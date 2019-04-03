2019-04-03T18:26:43+03:00
Происшествия

Насильника и убийцу пятилетней падчерицы будут судить в Краснодаре

Гражданин Республики Азербайджан дал признательные показания
Максим ОСОКИН
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Мурад Шахмирзаев. Фото: архив КПМурад Шахмирзаев. Фото: архив КП
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В Краснодаре передано в суд дело в отношении гражданина Республики Азербайджан Мурада Шахмирзаева. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера над пятилетней падчерицей и ее убийстве.

Как установило следствие, в ночь на 13 марта 2018 года злоумышленник и пятилетняя дочь его сожительницы Вероника Тришкина находились дома в селе Бестужево Адлерского района Сочи. Мать ребенка в тот момент лежала в больнице – рожала третьего малыша. Шахмирзаев остался один дома с Вероникой. Он надругался над девочкой, а потом ударил ее кулаков в живот и ушел спать. Когда утром проснулся и подошел к Веронике, девочка была мертва. Он достал большую спортивную сумку, положил в нее худенькую Веронику и вывез на берег реки, где засыпал камнями.

А потом сам пошел в полицию и заявил о пропаже падчерицы. Вместе с волонтерами он даже искал девочку, строя из себя убитого горем отчима.

- Я решил сходить в банкомат, Вероника решила остаться дома – играла во дворе, я пошел с сыном, ему полтора года, - рассказывал волонтерам Мурад Шахмирзаев. - А когда мы вернулись домой, Вероники нигде не было.

- Отчим сказал, что сам искал ее около трех часов, а потом позвонил нам, - рассказала «Комсомолке» тетя Вероники Тришкиной Екатерина.

Вероника Тришкина. Фото: архив КП

Вероника Тришкина. Фото: архив КП

Ребенка искали около 800 человек, это волонтеры, спасатели, кинологами, полиция и следователи. А тем временем Мурад Шахмирзаев перестал выходить на связь, и его самого начали искать сотрудники правоохранительных органов. В результате мужчину нашли в одном из хостелов Сочи и задержали.

Мурада Шахмирзаева несколько часов проверяли на полиграфе. В результате он сдался и признался в убийстве ребенка. Затем указал место, где спрятал тело.

Как показала проведенная судебно-медицинская экспертиза, ребенок скончался от тупой травмы живота.

Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Сочи.

- В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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