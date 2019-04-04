Моряку провели хирургическую операцию на борту подводной лодки «Краснодар»

Впервые в современной истории Черноморского флота на борту подводной лодки провели хирургическую операцию.

- На борту подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота, находящейся на переходе морем после выполнения задач боевой подготовки, была проведена неотложная медицинская операция по удалению аппендикса у одного из членов экипажа. Подводная лодка при этом находилась в подводном положении, - сообщил журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

Моряк почувствовал резкую боль в животе. Специалист-медик определил, что причиной тому стал острый аппендицит. Командир лодки сразу же сообщил о заболевшем члене экипажа в центр управления Черноморским флотом. Учитывая невозможность быстро доставить больного в госпиталь и острую боль, командование приняло решение о необходимости хирургического решения на борту подводной лодки.

Операцию проводил начальник медицинской службы подлодки «Краснодар», хирург Дмитрий Южанин. На время в операционную превратилась небольшая кают-компания (ее площадь не более пяти квадратных метров), что предусмотрено для подобных случаев.

Подводная лодка продолжает движение, а состояние моряка – удовлетворительное. После того, как «Краснодар» прибудет в пункт базирования, пациента передадут в медицинское учреждение.