«В 6:30 утра мы были 157-ми в очереди»: анапчане жалуются на проблемы с записью на прием к врачам

1 апреля в интернете появился ролик, снятый в городской больнице Анапы. На нем - длиннющая очередь.

– В 6:30 утра мы были 157-ми в очереди, – написала жительница под видео. – Запись на прием к врачу открывается первого числа, а потом по каким-то причинам останавливается.

Жители также уверяют, что записаться по телефону или через интернет можно не ко всем врачам. Поэтому приходится занимать очередь в 5 часов утра, чтобы попасть на прием к лору, кардиологу, окулисту, эндокринологу, неврологу и другим узким специалистам.

Межрайонная прокуратура города-курорта изучила видеозапись и провела проверку. По ее результатам оказалось, что в больнице имеются вакантные рабочие места, однако информация о них в органы занятости предоставляется не в полном объеме.

– По результатам проверки в адрес министра здравоохранения Краснодарского края внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства об основах охраны здоровья и о занятости населения в РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Однако не поясняют, что под этим подразумевается – наймут ли специалистов на свободные ставки или организуют цивилизованную выдачу талонов? Впрочем, жителей Анапы устроит и один, и другой вариант.