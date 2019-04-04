2019-04-04T13:08:13+03:00
Спорт

Краснодар – Крылья Советов 6 апреля 2019: Прогноз на матч 22 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 22 тура чемпионата России по футболу Краснодар – Крылья Советов. Встреча состоится 6 апреля 2019 года в 16:30 на стадионе «Краснодар»
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба ФК "Краснодар"ФОТО: пресс-служба ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Футболисты «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» встретятся в субботу, 6 апреля. Этот матч очень важен для обеих команд. Для «быков» сейчас практически каждая игра как финал любого турнира. Есть все шансы стать чемпионом или хотя бы застолбить за собой 2 место, чтобы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. «Крылья Советов» борются за прописку в РПЛ, ведь до зоны стыковых матчей их отделяет 1 очко.

Последняя официальная встреча между соперниками состоялась в 1 ноября прошлого года в Кубке России, тогда «быки» победили на выезде - 1:2. Решающий гол забил в дополнительном тайме Иван Игнатьев. В чемпионате России последний раз команды встретились 24 сентября 2018-го. Тогда снова на выезде «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» - 0:3.

Самарский клуб после зимней паузы выдал хороший отрезок - набрал 7 очков. С «Локомотивом» сыграли 2:2, разгромили «Енисей» - 4:0 и «Анжи» - 2:0. Но последние 2 игры проиграли «Арсеналу» и «Оренбургу». Причем некоторые игроки «Крыльев Советов» так и не сыграли из-за травм в последней игре. В лазарете Чичерин, Джано. Корниленко дисквалифицирован.

У «быков» стала налаживаться игра. После 10-матчевой серии без побед в игре с «Анжи» подопечных Мурада Мусаева прорвало. Махачкалинский клуб еле унес ноги после разгрома 5:0.

По версии букмекеров, наиболее вероятный исход матча – победа «Краснодара». Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,52, «Крыльев Советов» - 7,54, на ничью – 4,40. Прогноз «КП» на матч 22 тура чемпионата России по футболу Локомотив - Краснодар – победа Краснодара со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В лесах Сочи посадят гранаты
Дизельная подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск
В Краснодаре разработали проект благоустройства сквера «Лазурный»
Рыси Кавказского заповедника попались в фотоловушки
На Кубани руководитель предприятия не платила подчиненным зарплату больше двух месяцев
Дом авиации и космонавтики «Орлёнка» отмечает 50-летие!
На Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка
Галицкий рассказал о причинах ухода из «Магнита»
Двоих строителей из Центральной Азии выдворили из России
На Кубани мужчина нанёс биоресурсам Азовского моря ущерб на сумму более 140 тысяч рублей
На российско-абхазкой границе задержали подозреваемого в наёмничестве
В Крымском районе женщину подозревают в незаконном проведении азартных игр
В Гулькевичском районе пресекли деятельность наркопритона
Жителя Кавказского района осудят за кражу более 60 тысяч рублей
В Краснодаре начались работы по нанесению дорожной разметки
В Анапе будут бороться с комарами при помощи беспилотников и вертолетов
Жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве
На Кубани состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная Ривьера»
В Краснодаре временно сократят маршруты трамваев № 6, 11 и 21
Суд рассмотрит иск жителя Анапы к Бузовой и Баскову из-за рекламы "Кэшбери"
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Новопокровском районе при получении взятки задержали и.о. начальника райотдела полиции
В Краснодаре обсудили готовность курортов Кубани к майским праздникам
Мамаеву и Кокорину продлили арест
На Кубани проходят специализированные инфотуры и выставки
В Краснодаре пройдет акция "Зарядка со звездой"
В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначен новый начальник
В Сочи пройдет первый всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд