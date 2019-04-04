Краснодар – Крылья Советов 6 апреля 2019: Прогноз на матч 22 тура чемпионата России по футболу

Футболисты «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» встретятся в субботу, 6 апреля. Этот матч очень важен для обеих команд. Для «быков» сейчас практически каждая игра как финал любого турнира. Есть все шансы стать чемпионом или хотя бы застолбить за собой 2 место, чтобы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. «Крылья Советов» борются за прописку в РПЛ, ведь до зоны стыковых матчей их отделяет 1 очко.

Последняя официальная встреча между соперниками состоялась в 1 ноября прошлого года в Кубке России, тогда «быки» победили на выезде - 1:2. Решающий гол забил в дополнительном тайме Иван Игнатьев. В чемпионате России последний раз команды встретились 24 сентября 2018-го. Тогда снова на выезде «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» - 0:3.

Самарский клуб после зимней паузы выдал хороший отрезок - набрал 7 очков. С «Локомотивом» сыграли 2:2, разгромили «Енисей» - 4:0 и «Анжи» - 2:0. Но последние 2 игры проиграли «Арсеналу» и «Оренбургу». Причем некоторые игроки «Крыльев Советов» так и не сыграли из-за травм в последней игре. В лазарете Чичерин, Джано. Корниленко дисквалифицирован.

У «быков» стала налаживаться игра. После 10-матчевой серии без побед в игре с «Анжи» подопечных Мурада Мусаева прорвало. Махачкалинский клуб еле унес ноги после разгрома 5:0.

По версии букмекеров, наиболее вероятный исход матча – победа «Краснодара». Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,52, «Крыльев Советов» - 7,54, на ничью – 4,40. Прогноз «КП» на матч 22 тура чемпионата России по футболу Локомотив - Краснодар – победа Краснодара со счетом 3:0.