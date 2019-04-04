На Кубани дельцы зарабатывали на стариках, организовав подобие пансионата

- Я не имею никакого отношения к этому дому престарелых! - грубо отвечает нам мужчина по телефону, указанному на сайте пансионата «Родные люди».

Вернее, бывшего. В январе прокуроры Динского района Краснодарского края нагрянули с проверкой по адресу Линейная, 35. За высоким забором, фактически в частном особняке, владельцы содержали 15 немощных стариков за 700 рублей в день.

Правда, на все вопросы о стоимости такого вот группового проживания без какого бы то нибыло медицинского сопровождения отвечали уклончиво — почти даром. Содержат домину и стариков якобы на мирские подати.

- Кто памперсы привезет, кто продукты, - говорит бывший директор заведения Василий.

За высоким забором в особняке вели бизнес на стариках

На деле выяснилось, что частный дом престарелых «Родные люди» с середины 2018 года размещал объявления в местной прессе о том, что примет стариков для постоянного проживания. И заботливые родственники охотно пользовались этой услугой. Пока от них не стали поступать жалобы. На одну из таких отреагировали в районной газете.

- Женщина обратилась к нам за помощью, рассказала, что приехала к тете за 300 километров, а их даже не впустили внутрь пансионата, - рассказывает «КП» - Кубань» журналист районки Татьяна Турко. - Забрали передачку и развернули назад. Родственницу она так и не увидела. И мы решили туда съездить.

А спальни были скорее похожи на больничные палаты, чем на комнаты

Никаких препятствий журналистам, пожелавшим попасть внутрь социального дома, владельцы чинить не стали. Но кое-что Татьяну насторожило.

- Меня поразило, что на внешней стороне дверей палат...комнат, не знаю, как лучше назвать, были щеколды. То есть тех, кто был внутри запирали на замок, - продолжает девушка.

На вопрос, для чего установлены такие замки, ей ответили: «Чтобы старики не поранились, выходя в коридор ночью». Учитывая то, что в последствии надзорные органы не нашли в заведении противопожарных устройств, такие «меры безопасности» могли привести к трагедии.

На беду организаторов сомнительного бизнеса, во время визита журналистов в одной из комнат раздался истошный крик «Помогите!».

- Я сразу туда сорвалась, - говорит Татьяна. - Мне навстречу шмыгнула молодая женщина из той комнаты, где раздался крик о помощи. Медицинских работников там не было. И обслуживающий персонал называл себя сестрами милосердия.

Пожилая подопечная рассказывать о причинах своей паники не стала.

- Мы приехали — уехали, а ей ведь там жить, - пояснила Татьяна.

Внутри условия были неплохими, но не для немощных и больных людей

«Комсомолка» связалась с бывшим теперь уже социальным предпринимателем.

- Да, на нас капали постоянно в органы, поэтому и закрылись, - говорит Василий (фамилию свою называть он категорически отказался). Бизнес непопулярный, а нас чуть ли не заклеймили. Будто мы ради стариковского наследства все это делали. И не стоит уже об этом говорить, прошлое это... У меня новый бизнес.

Правда, называть то, что на этот раз является сферой его интересов, называть не стал.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сотрудники надзорного ведомства и специалистов контролирующих органов провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в частном пансионате «Родные люди». Установлено, что в арендованном частном доме гражданин в отсутствии лицензии предоставлял социальные услуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. В пансионате находились 15 граждан, страдающих различными заболеваниями. При этом клиентам первичная доврачебная медико-санитарная помощь не оказывалась, персонал не имел медицинского образования. Кроме того, выявлены многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, нарушения, связанные с использованием указанного объекта не по назначению, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.