Отпуск со вкусом игристого

Море, солнце, пляж - стандартный набор любого отдыхающего. Но возможность вырваться с работы у некоторых трудоголиков появляется лишь, когда лето позади и давно закрыт бархатный сезон. У тех, кто не верит в русский «all inclusive», выбор небогат, особенно, если не успел из-за напряженного графика подготовить визу. Я же убеждена – насладиться всеми прелестями ленивого отдыха можно и на российском берегу.

Полезный совет для тех, кто любит экономить. Выбирайте для своего отдыха отели «все включено». Единожды заплатив за путевку, уже не думаешь о тратах на питание, не ломаешь голову, как разнообразить свой досуг. Тут все плюшки под боком и зачастую входят в стоимость пакета. Кстати, те, кто планирует отпуск не на пару дней, а на несколько недель, могут смело выбирать варианты из «Открытого юга».

В этой программе с октября по май можно забронировать место по ценам в разы меньше, чем в горячий сезон. В списке – несколько десятков различных санаториев и гостиниц. Основные требования, по которым они выбирались, - номерной фонд не ниже трех звезд, современная медицинская база, здоровое питание и наличие бассейна.

Для туристов подготовили 43 предложения. Заказывайте путевку в санатории с лечением или бронируйте номер в отеле, где есть все для полноценного отдыха.

Дизайнеры поработали на славу, превратив бывшую советскую фабрику в ультрасовременный отель в лофт-стиле.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Мой выбор пал на Анапу, а именно, на единственный четырехзвздочный лофт-отель в Витязево Beton Brut. Недельный отдых со всеми бонусами здесь обойдется от 2500 рублей за сутки с человека (тариф такой действует от 7 дней). Во время ЧМ-2018 здесь останавливалась сборная команда Дании, которая выкупила сразу три этажа. Жители скандинавского государства – народ придирчивый и скрупулезный и, судя по всему, это место пришлось им по вкусу.

Во время ЧМ-2018 в отеле останавливалась сборная команда Дании, которая выкупила сразу три этажа.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Вроде бы все стандартно: несколько этажей, ресепшн-бар-ресторан, морской бриз и невероятные пейзажи. Но необычный стиль и оформление отеля влюбляют в себя с первых минут приезда. Мало кто знает, что основной восьмиэтажный корпус - это бывшая советская фабрика. Но дизайнеры поработали на славу, превратив это здание в ультрасовременный отель в лофт-стиле, который составит конкуренцию любой европейской гостиницы.

Цепляет взгляд не только внешний фасад корпусов, но и внутреннее оформление.

Цепляет взгляд не только внешний фасад корпусов, но и внутреннее оформление. Нет ничего лишнего, кричащего и вычурного. Даже распорки, поддерживающие конструкцию, идеально вписались в стиль и стали дополнительной декорацией. Кстати, маршрут до любой точки, будь то ресторан или тренажерный зал, запоминаешь за пару минут. Вот, что значит правильная планировка.

Даже распорки, поддерживающие конструкцию, идеально вписались в стиль и стали дополнительной декорацией.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Свободолюбивым персонам здесь точно понравится. Номера просторные, загнанным в клетку зверьком точно чувствовать себя не будешь. Широкие кровати, большие окна с чудными видами на побережье. Есть комнаты и с панорамными окнами. Отдельно хочется отметить – количество розеток. В одной комнате их порядка десяти. Путешествующие с большим количеством техники точно поймут мою радость.

Номера просторные, загнанным в клетку зверьком точно чувствовать себя не будешь.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Единственное, что расстраивало, - моя тяжелая сумка. По привычке в отпуск взяла с собой полдома, хотя можно было обойтись лишь купальником. Буквально. В ванной комнате есть все необходимое. И тапочки, и халат, и несколько видов полотенец, и одноразовые наборы для душа. Если что потребуется дополнительно – можно попросить на ресепшене.

Ленивый отдых я, конечно, люблю, но все же лежать тюленем весь отпуск не могу. Так что обязательно ищу, где можно размяться. В отеле вариантов было много. Если погодка благодатная, грех не выйти на улицу. Начать свой день с утренней разминки или йоги на свежем воздухе - что может быть лучше.

В тренажерном зале можно и на беговой дорожке побегать, и пресс покачать, и спину потренировать.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Рядом с моим номером находился тренажерный зал, где можно и на беговой дорожке побегать, и пресс покачать, и спину потренировать. Очереди на тренажеры, как правило, нет, видимо, в отпуске многие постояльцы все-таки дают себе слабину.

Но гораздо приятнее для мышц и суставов - подогреваемый бассейн.Фото: Евгения ХИЛЬКО

А может, просто переместились в воду, где может расслабиться все тело.

Есть также и закрытый бассейн, где можно поплавать с маленькими детьми.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Их в отеле два – один закрытый, второй находится под открытым небом, вода в нем подогревается, так что можно поплавать даже зимой.

На улице холодно, а в бассейне за пару минут можно согреться.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Дополнительно расслабиться можно в spa-комплексе. Нежиться в гидропуле, париться в сауне, хаммаме, лакониуме или бане – выбор за вами. Здесь же, кстати, можно записаться на массаж или обертывание, словом, обновить каждую клеточку своего тела.

В spa-комплексе можно понежиться в гидропуле, попариться в сауне, хаммаме, лакониуме или бане.Фото: Евгения ХИЛЬКО

В общем, программа насыщенная, не забывайте поглядывать на часы, чтобы не пропустить трапезу. В отеле пятиразовое питание по системе шведский стол, несомненно порадующий тех, кто ведет здоровый образ жизни.

В отеле пятиразовое питание по системе шведский стол.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Представлены самые разные блюда - и жареное, и пареное, и тушеное. Есть постная еда. Для ценителей игристого – утром подают шампанское, на обед и ужин - вино четырех видов.

Здешнее меню придется по вкусу всем.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Если же проголодаетесь ближе к ночи, то можно заглянуть в местный бар или ресторан с грузинской кухней на верхнем этаже основного корпуса. А если еще и заскучаете, то можно пойти в караоке-бар или покатать шары в бильярдной.

Все гости отеля смогут не только насладиться отдыхом на побережье, но и продегустировать игристые напитки.Фото: Евгения ХИЛЬКО

На территории также есть небольшое футбольное поле и баскетбольная площадка.

На территории есть также футбольное поле и баскетбольная площадка.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кроме того, у всех гостей есть возможность взять на прокат велосипед.

В хорошую погодку грех не прокатиться на велосипеде.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Велосипеды, кстати, есть всех размеров – даже для самых юных отдыхающих.

Велосипед найдется для всех.Фото: Евгения ХИЛЬКО

А еще для ребятни открыты игровые комнаты, есть кинозал, где можно посмотреть любимые мультфильмы, работают аниматоры.

Для ребятни весь день открыты игровые комнаты.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кстати, семьям с детьми выгоднее приезжать именно в межсезонье, потому что в это время в отеле действует акция - всем, кому не исполнилось 12 лет, отдыхают бесплатно.

Есть даже кинозал, где можно посмотреть любимые мультфильмы.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Несомненный плюс в том, что я приехала в межсезонье, маленькое число гостей, локтями никто не толкается.

За время отпуска отдохнула каждая клеточка тела.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Если встать рано утром, можно поймать себя на мысли, что в отеле больше никого нет.

Для больших компаний на территории отеля есть отдельные таунхаусы.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Жители шумных мегаполисов наверняка давно об этом мечтают. Так что смело бронируйте выходные на февраль или апрель.

БУДЬ В КУРСЕ!

Если отдыхать не летом

- Снижается стоимость авиабилетов. В середине осени и весны авиаперевозчики часто объявляют об акциях и скидках;

- Туристов заметно меньше - некому шуметь;

- Морское купание вполне заменит подогреваемый бассейн в отеле.