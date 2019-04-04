2019-04-04T16:39:01+03:00
Спорт

Бессонный марафон: Легкоатлет из Адыгеи собрался пробежать 560 километров за трое суток

На старт Виталий Диденко выйдет утром 5 апреля
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Виталий Диденко намерен побить мировой рекорд Фото: instagram.com/import555Виталий Диденко намерен побить мировой рекорд Фото: instagram.com/import555
Изменить размер текста:

23-летний Виталий Диденко из станицы Гиагинской 5 апреля начнет бежать супермарафон длиной минимум 560 километров. На преодоление этого расстояния он отвел себе трое суток. Если задуманное удастся, достижение может быть признано мировым рекордом.

Пока же самый длинный забег принадлежит американскому атлету Дину Карнасису, который в 2005 году преодолел на своих двоих 560 километров за 80 часов 44 минуты.

import555import555
Топтали 200км,потопаем и 500 Not give up
352 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Виталий Диденко учится на пятом курсе Института физической культуры и дзюдо, восемь лет занимается легкой атлетикой и уже пробовал свои силы в забегах на очень длинные дистанции.

Три года назад он за сутки преодолел 200 километров, но узнав о мировом рекорде, решил замахнуться на достижение Карнасиса. В 2017-м году российский атлет участвовал в гонке Ironman – тогда за 13 часов он проехал на велосипеде 180 км, пробежал 42 км и проплыл 4 км.

Подготовка к предстоящему супермарафону заняла около года. Забег стартует утром 5 апреля в станице Гиагинской.

- Изначально маршрут был намечен от станицы Гиагинской к Краснодару. Но из-за загруженности трассы маршрут проложили по Адыгее. Старт будет дан из станицы Гиагинской в сторону Кошехабля через аул Уляп и хуторы Чкалов, Орехов и другие. Этот первый этап протяженностью 110 км пройдет в течение суток. Остальные два дня я буду бежать в парке станицы Гиагинской, - говорит Виталий Диденко.

Трансляцию забега будет вести в инстаграме друг Виталия Владимир Ефименко, который будет сопровождать его на велосипеде и подбадривать разговорами.

import555import555
05.04.2019г будет дан старт!Более 500км за 3дня,без сна и продолжительного отдыха.Попробую побить рекорд американца Дина Карназиса.Последний день(07.04.2019г), буду бежать в центральном парке ст.Гиагинской.Будет жарко!Ну а сейчас отдых и концентрация
512 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

- Меньше суток осталось до старта. Чтобы хотелось сказать, перед тем как все начнется? По большому счету – ничего. Но самое главное это то, что нельзя сдаваться даже тогда, когда в тебя никто не верит! Будьте преданными своей мечте! – подбадривает себя и подписчиков Виталий.

По ходу возможны остановки 5-10 минут, но спать атлет не собирается – и это самая сложная задача. Питаться бегун будет на ходу фруктами и специальными углеводными гелями.

- Углеводные гели имеют «текучую» консистенцию, дают дополнительную энергию, можно не запивать водой. Углеводы сразу начинают обеспечивать организм необходимой энергией, - говорит Виталий Диденко.

СПРАВКА «КП»

Виталий Диденко родился в 1996 году в станице Гиагинской. С 2011 года профессионально занимается легкой атлетикой. В 2014-м стал студентом ИФК и дзюдо АГУ. Призер ЮФО в беге на средние дистанции, чемпион Адыгеи по легкой атлетике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал Восточной конференции КХЛ
Хоккей. Матч «Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция игры, которая состоится 4 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на игру полуфинала Кубка Гагарина. Финал Востока КХЛ
Новости 24
На Кубани в 2019 году более 2 миллиардов рублей выделят на благоустройство
В Сочи появилось уникальное футбольное поле из пластиковых стаканов
В Туапсинском районе появился новый экскурсионный пешеходный маршрут
ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»
По итогам 2018 года Кубань заняла пятое место в стране по развитию ГТО
В Сочи пройдет выставка-конкурс «Весенняя палитра -2019»
Краснодарцам расскажут об истории художественного музея имени Коваленко
На Кубани проходит конкурс видеоработ «Поэзия Победы»
«Краснодар Водоканал» провел Урок чистой воды для пятиклассников
В домах Кубани в ходе проверок газового оборудования выявили более 8 тысяч нарушений
В Славянске-на-Кубани откроется филиал школы на 825 мест
В Краснодаре упростили процесс согласования вывесок на зданиях
На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченный контракт
В лесах Сочи посадят гранаты
Дизельная подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Новороссийск
В Краснодаре разработали проект благоустройства сквера «Лазурный»
Рыси Кавказского заповедника попались в фотоловушки
На Кубани руководитель предприятия не платила подчиненным зарплату больше двух месяцев
Дом авиации и космонавтики «Орлёнка» отмечает 50-летие!
На Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка
Галицкий рассказал о причинах ухода из «Магнита»