Глава Адыгеи указал на необходимость комплексного подхода в развитии сельских территорий

Сегодня в Доме правительства РА в рамках плановых встреч с руководителями муниципальных образований Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял руководителя Шовгеновского района Рашида Аутлева.

Были обсуждены проблемные вопросы территории и выполнение ранее полученных поручений руководства республики. В диалоге приняли участие заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр финансов РА Довлетбий Долев.

Поднимались вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот, выполнением социальных программ, благоустройством общественных территорий и других проектов в сфере ЖКХ, комплекса работ по укреплению дамб и расчистке русел рек.

Чтобы решить обозначенные в ходе диалога задачи, Глава Адыгеи дал ряд поручений по бюджетному финансированию. При этом Мурат Кумпилов указал на то, что в текущем году увеличен объем республиканских средств для муниципалитетов, что позволит выполнить все запланированные мероприятия.

Как доложил министр финансов РА Довлетбий Долев, из грантовых средств, которые Адыгея получила за достижения в социально-экономическом развитии по итогам года, муниципалитетам дополнительно выделено около 200 млн рублей, для Шовгеновского района в том числе предусмотрено 10 млн рублей. Они будут направлены на реконструкцию трех сельских домов культуры.

«Ваша задача – эффективно использовать все выделенные средства. Важно, чтобы весь объем работ по социальным программам был выполнен качественно и в установленные сроки. На особом контроле и своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных и коммерческих структур», - отметил Мурат Кумпилов.

Также Глава Адыгеи дал ряд поручений по работе МФЦ, обеспечению общественного порядка, ремонту дорог, проведению субботников. Для развития личных подсобных хозяйств Мурат Кумпилов назвал важным работу по стимулированию местных жителей к участию в программах минсельхоза для начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств. Глава республики поручил также проанализировать результаты сельхоздеятельности грантополучателей.

«Нужно не только помогать жителям в оформлении заявок на участие в конкурсе, но впоследствии контролировать эффективность использования гранта. Совместная деятельность должна отразиться на развитии сельского хозяйства в муниципалитетах и республики в целом. Вместе с сельхозпроизводителями изучайте передовой опыт других регионов, инициативно вырабатывайте и внедряйте новые проекты в агросекторе», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи указал руководителю муниципалитета на необходимость комплексного подхода к решению всех обозначенных задач.