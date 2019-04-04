2019-04-04T17:35:23+03:00
Происшествия

Трех членов приемной комиссии филиала адыгейского вуза обвиняют в посредничестве во взятке

При получении 1,8 миллионов рублей за зачисление в университет одну из сотрудниц задержали с поличным [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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В Белореченске технические секретари приемной комиссии филиала Адыгейского государственного университета предлагали абитуриентам оформить документы с их дальнейшим зачислением без вступительных испытаний. За это они просили деньги. Средства передавались как лично, так и на расчетные счета банковских карт.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

После гражданам выдавались дипломы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче необходимых зачетов и экзаменов.

В марте 2019 года при получении 1,8 миллиона рублей за пять дипломов на рабочем месте была задержана одна из секретарей.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

После этого в филиале учебного заведения и по месту проживания сотрудников университета провели обыски. Было изъято более 100 миллионов рублей. Объяснить, откуда у них появились такие суммы они не смогли, поэтому следователи запросили декларации о доходах подозреваемых. На их банковские счета и недвижимость наложены аресты.

- В отношении трех секретарей приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского государственного университета возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются в многочисленных эпизодах посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере и покушении на указанные действия (ч.3 ст.30,ч.3 ст.291.1, ч.3 ст.291.1 УК РФ), - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

Сотрудники находятся под арестом. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Действиям руководства филиала, преподавательского состава и других сотрудников будет дана надлежащая правовая оценка.

В соответствии с норами действующего законодательства граждане, которые добровольно рассказали следователю о даче взятки, освобождаются от уголовной ответственности. Следственное управление СКР по краю просит всех, передававших деньги сотрудникам филиала университета за получение диплома, добровольно явиться и сообщить об этом.

В Белореченске трех секретарей приемной комиссии филиала университета обвинили во взяточничестве.Видео: СУ СК РФ по краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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