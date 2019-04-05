Новые железнодорожные пути построят в Краснодарском крае

Об этом рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков на встрече с журналистами.

Он отметил, что Северо-Кавказская магистраль играет значительную роль в экономике и социальной сфере регионов, расположенных в границах Краснодарского территориального управления. По итогам 2018 года объем налоговых платежей в региональные и местные бюджеты превысил 4,1 млрд рублей. Еще 65 млн рублей было перечислено в бюджет Республики Адыгея. Эксплуатационная длина пути в границах региона составляет 2247 км.

Заместитель начальника СКЖД по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков. Фото: предоставлено СКЖД

- В рамках проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» в 2018 году построено около 175 км новых путей, в том числе 128,8 км путей на обходе Краснодарского узла. На новой линии появились станции Кирпили, Гречаная, разъезд Бейсужек, а также 29 мостов, путепроводов и проездов для сельскохозяйственной техники, - рассказал Михаил Щербаков.

По его словам, Краснодарский обход позволит вывести транзитный грузопоток с линии, ведущей через Краснодар и Тимашевск, на участок Тимашевская - Крымская, что значительно улучшит транспортную ситуацию в кубанской столице.

Кроме того, в рамках проекта «Реконструкция железнодорожного пути» в 2018 году модернизировали пути на участках Величковка - Кирпильский, Гойтх - Индюк, Полтавская - Ангелинская и др. Обновлены технические средства обеспечения транспортной безопасности вокзалов станций Краснодар-1, Анапа, Крымская, Кавказская. Спикер отметил, что и в 2019 году у СКЖД не менее амбициозные планы.

- В 2019 году нам предстоит реализовать проект комплексного развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Запланировано построить 126 км новых путей. Предусмотрено также завершение электрификации 125 км линий Таманского полуострова на участках Анапа - Юровский - Разъезд 9 км и Юровский - Вышестеблиевская со строительством тяговых подстанций Чекон, Киевская, Гостагаевская, - сообщил Михаил Щербаков.

Замначальника СКЖД по Краснодарскому краю также отметил увеличение грузопотока в регионе. Так, наибольший прирост погрузки составили черные металлы, лесные грузы, химикаты и сода, машины и оборудование, минеральные удобрения.

Значительная доля выгрузки пришлась на припортовую станцию Новороссийск, где в среднем в сутки выгружалось 1665 вагонов.

- Сегодня на полигоне Северо-Кавказской железной дороги ведется постоянное совершенствование технологических процессов. Продолжается работа над распространением концепции дорожной информационно-логистической системы. В качестве пилотного полигона был выбран порт Новороссийск. Сейчас в контур системы уже включен и порт Туапсе. На стадии заключения соглашений находятся и другие порты Азово-Черноморского бассейна, - заявил докладчик.

Михаил Щербаков подчеркнул, что оптимизация информационных процессов позволяет в автоматическом режиме формировать данные о потребности в определенном грузе, подходе флота, свободных емкостях. Это значительно экономит время и облегчает процесс выгрузки. Такая модель управления позволит обеспечить прирост грузопотока до 10% к 2020 году.