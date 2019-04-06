В «Мисс Россия 2019» участвуют девушки из Анапы, Сочи и Краснодара

Борются за звание самой красивой девушки России 50 красавиц со всех уголков страны. Среди них оказались и три жительницы Кубани – из Краснодара, Анапы и Сочи. Из наших лидирует Анастасии Дядюра из Анапы 19 лет. Она набрала более 674 голоса и пока занимает 9 место в конкурсе.

Елизавета Задорожная увлекается плаванием, бегом, йогой и стретчингом/ФОТО: Пресс-служба конкурса "Мисс Россия 2019"

Артистке Кубанского казачьего хора Елизавете Задорожной тоже 19 лет, она набрала 388 баллов – сообщает сайт конкурса. - Девушка окончила музыкальное училище с красным дипломом по классу «сольное народное пение», работает артисткой в кубанском казачьем хоре, мечтает реализоваться как ведущая и актриса.

Кристина Ребрик любит путешествия, психологию и посещать фортепианные концерты/ФОТО: Пресс-служба конкурса "Мисс Россия 2019"

Участнице из Сочи Кристине Ребрик 19 лет, она танцевала в группе поддержки хоккейного клуба ВХЛ «Сокол». У нее — 143 голоса.

Анастасия Дядюра любит бегать по утрам и слушать аудиокниги/ФОТО: Пресс-служба конкурса "Мисс Россия 2019"

Голосовать за участниц можно один раз в день до 13 апреля.