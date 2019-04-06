Сергей Галицкий о продаже «Магнита»: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

Основатель крупнейшей розничной сети России несколько лет не давал интервью. Только мелькал в местных новостях, когда захотел отремонтировать кинотеатр «Аврора», открыл ресторан, парк и решил привести в порядок один из бульваров крайцентра. Да и в Твиттер ничего не писал. Репостил сообщения из аккаунтов ФК «Краснодар» и академии. Иногда там можно было увидеть ролики о миллиардерах, которые отдавали все свое состояние на благо обществу: строили больницы, школы, детсады и т.д.

Последний раз о нем говорили по всем СМИ, когда тот продал акции своего детища – «Магнит». Это было в феврале прошлого года. И вот сейчас миллиардер решил дать интервью изданию The Bell.

О продаже «Магнита»

- Меня подтолкнула к продаже, во-первых, старость, - сказал Сергей Галицкий. - В бизнесе ты все время ищешь конкурентные преимущества и точки роста. И себя в 50 сравниваешь с 35-летним, и это сравнение не идет тебе в пользу. И если раньше у тебя были какие-то ежедневные открытия, то потом они начинают происходить раз в три дня, потом раз в неделю. И с каждым днем этот разрыв нарастает. Ты не можешь с этим сразу смириться — что все, твое время ушло, гладиатор должен достойно умереть на арене.

По словам Галицкого, чем больше компания становится, тем больше предприниматель должен взаимодействовать с государством и тратить много энергии. А он для этого не приспособлен, это не является его сильной стороной.

- Я не умею так, - продолжает миллиардер. - То есть придумать что-то, оптимизировать, логистику улучшить, найти какое-то конкурентное преимущество — могу. Но понять, как взаимодействовать с государством. Например, за что тебя будут или не будут штрафовать, у нас не привыкли иметь дело с восьмым, девятым лицом. Только первое лицо должен участвовать в решении вопроса.

«Магнит» был слишком персонифицирован с Галицким. Если какой-то производитель положил в сгущенку гвоздь, это относили к нему. И когда в компании работает 300 тысяч человек, 11 млн клиентов каждый день что-то покупают, а и 6 000 фур ездят по территории страны, вопрос времени, когда что-то произойдет существенное.

- Ты понимаешь, что не можешь обеспечить стопроцентный контроль, - продолжает бизнесмен. - Чем больше компания, тем этих случаев будет происходить больше. В эти моменты понимаешь, что жизнь проходит мимо тебя. Ты готов это терпеть, тебе это нравится, когда тебе 20-25 или 30-35. После 40 ты уже не можешь так же относиться. А после 50 ты не можешь уже никак к этому относиться. Так происходило со мной. Много факторов, которые тебе не дают спать. Лучше ужасный конец, чем ужасы без конца.

Про слухи об «отжатии» компании

- Когда общество не очень удовлетворено и ему тяжело, оно видит негатив. Тот, кто прожил в бизнесе 24-25 лет, применить к нему смешное и емкое слово «отжали» — это глупо и смешно, что мне неуважительно это комментировать. Это было так, как я вам рассказал. Я южный человек, поэтому, наверное, излишне открытый и честный. Я не хотел это интервью давать.

О футболе

- Футбол - эмоции без либретто. Сейчас мир изменился, все живут внутри себя, все эмоционально очень тяжело нагружены. И вот получение других эмоций, которые тебя оторвут от твоих внутренних переживаний, это очень важно. И поэтому футболисты —это гладиаторы 21 века. Они дают эту эмоцию, когда человек не знает, чем это все закончится, и это держит его в напряжении 90 минут. И эти 90 минут ты больше ни о чем не думаешь в жизни.

О Мамаеве

Напомним, «Краснодар» практически сразу объявил, что расторгнет контракт с игроком.

- У нас были на то свои причины. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Поэтому все, что мы можем сделать, молчать до того момента, пока не определит суд.

По словам бизнесмена, в академии учится 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков.

- Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире, - продолжает Галицкий. - И твое поведение должно этому соответствовать. 11 тысяч мальчиков надевают майку «Краснодара», и многие спят в ней . Пацаны должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове. Я не желаю Павлу зла. Хочу, чтобы это для него быстрее все закончилось.

Ценные бумаги – стандартный набор пенсионера

- Я инвестирую где-то на рынке ценных бумаг. И все, что зарабатываю, я буду тратить на город. Я инвестирую в какие-то активы там, ценные бумаги, облигации, акции. Это все стандартный набор пенсионера.

По словам миллиардера, ресторан, который открылся в парке не его бизнес. Помещение сдали в аренду.

- Я закончил как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать - это президент ФК «Краснодар». Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать.