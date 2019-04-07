2019-04-07T08:21:15+03:00
Общество

Владимир Машков: «Мы приехали за кубанскими талантами!»

Пройти вступительные испытания в театральную школу Табакова пожелали больше 70 девятиклассников
Виталий КАРНАУХ
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Владимир Машков посоветовал кубанцам избавляться от характерного говораВладимир Машков посоветовал кубанцам избавляться от характерного говораФото: Виталий КАРНАУХ
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Художественный руководитель театральной школы Олега Табакова Владимир Машков встретился с журналистами. В Центральном концертном зале, где на днях пройдет отборочный тур для учеников 9-х классов Кубани, актер рассказал о нововведениях, целях учебы, а также требованиях к поступающим.

– Наша задача – сделать жизнь детей динамичной. У вас удивительное место, удивительные таланты, мы за ними и приехали. Мы были в Туле, в Новокузнецке, в других городах, теперь у вас. Нам очень интересно, что происходит с творческим состоянием у ребят в разных краях нашей огромной родины, – подчеркнул Владимир Машков.

Из 71 желающего поступить в театральную школу Табакова преподаватели отберут 23 девятиклассника Фото: Виталий КАРНАУХ

Из 71 желающего поступить в театральную школу Табакова преподаватели отберут 23 девятиклассникаФото: Виталий КАРНАУХ

По его словам, в актерскую профессию нужно идти как можно раньше. Профессиональная сцена, уверяет он, не терпит любителей. Задача педагогов – сделать так, чтобы ребята как можно быстрее оказались в театрах.

– Мы хотим воспитать внимательных, чувствующих, ответственных людей. Путь непростой. Но зато тот, кто ощутит путь артиста, будет счастлив, – сказал Народный артист.

Заместитель министра культуры края Максим Усатюк отметил, что первая встреча школы Табакова и Кубани была в 2011 году, а последняя в 2016.

– За это время наши дети заняли достойные места в театральной школе. Нынешний отбор – знаковое событие для всего региона, потому что этот год объявлен Годом театра. Уверен, что сотрудничество с театральной школой продолжится, – заявил он.

Также Владимир Машков подчеркнул, что кубанские дети «говорливые». От присущего жителям южного региона «гэканья» актер посоветовал избавиться. Следить, по его мнению, за речью детей должны родители.

После пресс-конференции педагоги школы – актеры Александр Марин, Сергей Беляев и заместитель художественного руководителя Павел Брюн встретились с абитуриентами и ответили на их вопросы.

На вступительные испытания подали заявки 71 девятиклассник. Из них педагоги театральной школы выберут немногих – лишь тех, кто сумеет открыться и показать талант. С ребятами, которые понравятся, в воскресенье встретятся повторно – чтобы определить, кто пройдет на второй тур. Он состоится в Москве. Всего в школу Олега Табакова смогут поступить 23 человека. С сентября они приступят к занятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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