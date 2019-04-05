«Служили два товарища»: армейские друзья поженили своих детей, когда те еще не родились

- Когда у каждого из нас родятся дети – у одного дочка, у другого - сын, они обязательно поженятся, - мечтали, роя окопы, два солдата-срочника. Юрий Коваленко и Константин Мышкин познакомились и подружились в армии, когда вместе служили в железнодорожных войсках в Московской области. Это было в далеком 1983 году.

В армию рядового Коваленко призвали из Краснодарского края, его товарища Мышкина – из Перми. После дембеля друзья разлетелись по домам, но связь поддерживали. Костя Мышкин устроился водителем, Юра Коваленко – инженером электросвязи. Раз в год даже ездили друг к другу в гости! А когда оба встретили свою любовь и каждый обзавелся семьей, видеться стали реже.

Юрий Коваленко (слева) и Константин Мышкин (справа) дружат уже почти сорок лет. Фото: семейный архив

У Коваленко родились дочка и сын, у Мышкина – два сына и дочь. О своей клятве два друга не забывали, но детям не говорили ни слова. Зимой 2003 года, старшая дочь Юрия Коваленко Юля как раз заканчивала 11 класс, Константин Мышкин позвал армейского товарища к себе в гости на зимние каникулы.

- Дочку не забудь взять! Пора уже детей познакомить, - шутили по телефону старые друзья. Кстати, о коварном плане мужчин не знали даже их жены.

- Тогда-то я и встретилась со Степаном – старшим сыном дяди Кости, - рассказывает Юля. - Как только увидели друг друга, сразу поняли, что мы две половинки одного целого. Это была любовь с первого взгляда! Так что о том, куда поступать учиться после школы, я даже не раздумывала - конечно, в Пермь. И папа не стал возражать, как-то быстро меня поддержал и даже помог собрать чемодан.

Жила студентка Юля дома у друга своего отца. Днем бегала на занятия в торгово-экономический университет, а вечером – на свидания со Степаном.

Через 5 лет, когда заканчивала вуз, парень позвал девушку замуж. Юля была на седьмом небе от счастья! Но больше всех радовались отцы пары. Они взяли на себя все расходы на свадьбу и закатили такой пир, о котором мечтали еще в армии.

Юлия и Степан в день свадьбы. Фото: архив семьи

- Когда мы со Степаном расписывались, наши папы перемигнулись, - вспоминает Юлия.

Свадьбу играли в родной станице девушки на Кубани. Из уральского города в Краснодарский край приехали друзья Степана и родственники.

- Мы катались на лошадях, отпускали в небо голубей, - улыбается девушка. – Красивая свадьба была! А о том, что наши отцы заранее про нас со Степой все решили, мы узнали только после свадьбы.

2. Отцы пары. Константин Мышкин (слева) и Юрий Коваленко (справа). Фото: семейный архив

После медового месяца, который влюбленные провели на Черном море, пара уехала в Пермь. Прожив там несколько лет, вернулись на Юг, в родную станицу Юлии. А следом и родители Степана тоже перебрались в теплые края - поближе к детям и армейскому другу. Сейчас у молодых растут две очаровательные дочки – Алиса и Софья.

И каждый год – в годовщину свадьбы - семьи Коваленко и Мышкиных накрывают праздничный стол и поздравляют детей с очередной годовщиной бракосочетания! Но первый тост - всегда за отцов, которые ну очень мечтали о том, чтобы их дети поженились!