Автодром на берегу Кубани сначала продали, а потом признали рекреационной зоной

В Краснодаре продолжается расследование дела «Белой Стрелы». Единственный в России спорткомплекс для технических видов спорта с трассой для дрэг-трейсинга собирал спортсменов на чемпионаты всероссийского масштаба. Авто- мото- и велофанаты строили планы на дальнейшие тренировки и соревнования, пока в 2018-м им не сообщили ошеломляющую новость. Нет никакого спорткомплекса и автодрома тоже нет. А то, что есть – уже три года как частная собственность, на которой планируют построить многоэтажки. В настоящее время идет война за кусок земли в 15 га, на котором расположен так и недостроенный спорткомплекс. Согласно документам, земля принадлежит некоему застройщику ЗАО «Строй Интернейшнл». Но как эта фирма стала обладателем участка спорткомплекса?

Корреспонденты «КП» провели собственное расследование, чтобы пролить свет на запутанное дело.

Борьба за «Белую Стрелу»

Спортивный комплекс «Белая Стрела» задумывался как масштабный проект с многофункциональными трассами для технических видов спорта, стадионами, гостиницей для спортсменов, помещениями для обслуживания спортивной техники. Его автором и главным организатором стал краснодарец Роман Любименко.

- В 2005 мы начали развивать автоспорт, в частности дрэг-рейсинг, - рассказывает Роман. – На закрытых территориях проводили любительские гонки, чтобы убрать их с улиц. Конечно, эти соревнования уступали по мерам безопасности, которые нам хотелось бы видеть на стационарной профессиональной трассе. Поэтому я обратился к вице-губернатору Николаю Долуде и к министру спорта. В итоге получил добро на создание спорткомплекса. В 2007 году нам одобрили разрешение на строительство трассы по адресу: ул. Парусная, 24.

По словам Романа, бывший заместитель руководителя департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края Валерий Козловцев предложил ему вступить в Федерацию технических видов спорта, которая и проинвестирует проект. Дескать, у них как раз есть общественные деньги, предназначенные для развития спорта.

Автор проекта с единомышленниками идею одобрили, трассу построили, и первые состязания прошли в 2009 году.

- Я единственный, кто организовывал соревнования с 2009 по 2018 год. За исключением двух этапов чемпионата России, который мы проводили совместно с Москвой. В 2011 году начали строить гостиницу для спортсменов. По проекту она состояла из 24 коттеджей, - рассказывает Любименко.

Трасса турбодрома «Белая Стрела». Фото: Роман Любименко

Мечта Романа о создании единственного в России специализированного центра для авто- и мотоспорта начала обретать реальные формы. Но за кулисами спорткомплекса шла бурная деятельность, не связанная с осуществлением сей благородной идеи.

Долг платежом не красен

Федерация технических видов спорта под руководством президента Александра Анпольского начала занимать у застройщика (ЗАО «Строй Интернейшнл») огромные суммы денег в 2012.

Первый договор займа №01/12 на 125 млн рублей датирован 2012 годом. Согласно документу, цель займа – «приобретение в собственность земельного участка площадью 157 494 кв.м… по адресу: Парусная, 24». Сумма для федерации огромна, отдать эти деньги было бы невозможно и через 20 лет. При этом ссуда была предоставлена сроком всего на 5 месяцев. Как за это время организация планировала вернуть долг, непонятно. Просрочка за каждый неуплаченный день – 5%. Т.е. если пройдет 20 «лишних» дней, долг вырастет еще на 125 млн. Но самое интересное, когда через 5 месяцев по договору займа Федерация не вернула деньги, застройщик «забыл» взыскать долг. А спустя несколько месяцев ЗАО «Строй Интернейшнл» предоставил новый займ еще на 18 млн руб. «для целей деятельности заемщика» (договор №04/13). Через несколько месяцев со вторым долгом и процентами по нему происходит то же самое, что и с первым – т.е. ничего. А добрый застройщик вновь занимает деньги. На этот раз договор займа «всего» на 5 млн рублей и снова для нужд заемщика (договор №03/13).

Чем объяснить неслыханную щедрость застройщика? По мнению Романа Любименко, здесь идет речь о продаже земельного участка спорткомплекса и вознаграждениях за удачную сделку.

- Поскольку Федерация не может продать землю, предназначенную для спортивных нужд, она берет деньги под прикрытием договоров займа. Указанная сумма должна использоваться заемщиком для приобретения в собственность арендуемого земельного участка. Для социальных нужд (развития спорта) стоимость участка составляет 30 млн рублей. Кадастровая цена гораздо выше – почти 2,7 млрд руб. Рыночная – 70-80 % от кадастровой. Иными словами, если бы участок предназначался для жилой застройки, его стоимость составила бы около 700 млн рублей. При этом застройщику пришлось бы участвовать в торгах и биться с конкурентами, отчего цена могла бы еще возрасти. Но благодаря такой схеме застройщик получил лакомый кусок по бросовой цене. Федерации не нужна земля в собственности, ведь свои цели и задачи она может выполнять и в аренде. Но даже если бы Федерация и планировала обзавестись собственным участком земли, зачем было в течение года занимать 148 млн? Ведь деньги у нее были с продажи гостиницы. По договору купли-продажи коттеджи продавали по цене от 5,2 млн, а всего таких коттеджей было 24», – считает Роман.

Спортивный участок для многоэтажек

О каких деньгах речь? Давайте разбираться. Изначально, до появления «Белой Стрелы» Федерация арендовала земельный участок, расположенный на Восточном обходе. На заседании совета федерации 10 мая 2007 г было принято решение о переуступке права аренды ООО «Лента».

Цитата из протокола №III заседания Президентского Совета Краснодарской городской общественной организации «Федерация технических видов спорта»: «К сожалению, проведение соревнований осуществляется с нарушением мер безопасности, в связи с отсутствием в Краснодаре и Краснодарском крае специальной трассы для этого вида спорта. Федерацией проделана большая работа по развитию технических видов спорта, разработан проект спортивно-технического комплекса в рамках границ арендуемого участка. Однако вместить на этом участке специальную трассу дрэг-рейсинга не представляется возможным. В связи с этим и в целях создания единого спортивно-технического комплекса…предлагаю обратиться в администрацию Краснодарского края с просьбой об отводе нового земельного участка, отвечающего требованиям размещения спортивных трасс...». За переуступку прав аренды «Лента» должна была перечислить на счет федерации 70 млн рублей.

В 2009 г. федерация строит спорткомплекс, а в 2012 г. покупает участок на Парусной уже на полученные от ЗАО «Строй Интернейшнл» займы. Судя по документам, использовать его для спортивных целей никто не собирался.

Из протокола общего собрания членов федерации №1 от15 января 2013 года: «В федерации сложилось очень тяжелое финансовое положение. Одним из источников пополнения финансов являются жилые помещения. Предлагаю изменить вид разрешенного использования земельного участка «для строительства и эксплуатации зданий и сооружений спортивного комплекса» на «многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроеннными на 1-м этаже помещениями общественного назначения». Решение было принято единогласно…

При этом Роман Любименко вместе с организаторами-энтузиастами про «тяжелое положение» ничего не знал, продолжая вкладывать собственные средства в развитие спорта. Так, не прибегая к бюджету федерации, активисты приобрели для спорткомплекса, трибуны, сцену, навесы и пр.

Тяжелое положение Федерация решила поправить и за счет продажи спортивной гостиницы в 2013 – 2014 гг. Коттеджи для спортсменов, каждый стоимостью 1,5 млн рублей, продали частным лицам за 5, 2 млн. Сейчас в этих домах проживают люди.

Похоже, и эти деньги не смогли заткнуть финансовую черную дыру, поэтому 18 марта 2015 года было принято решение о ликвидации Федерации. Причина более чем странная: «в связи с тем, что отпала необходимость осуществлять деятельность». Остается догадываться, что имеется в виду, поскольку соревнования по-прежнему проходят и спортсменов меньше не становится.

- Мы узнали об этом только в конце 2018 года и сразу обратились в полицию, - рассказывает Роман Любименко. – До этого времени руководство федерации скрывало от нас истинное положение дел. Думаю, они просто тянули время, чтобы выдержать исковые сроки давности. Но Главное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве и сейчас продолжается расследование и выявление всех лиц, причастных к преступлению. А пока мы готовимся к новому сезону и надеемся, что уникальный спортивный комплекс у города когда-нибудь будет.

Как сообщает информационный портал «Жители Юга», 25 марта сотрудники ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю при поддержке групп спецназа провели оперативные мероприятия в отношении группы лиц, причастных, как предполагает следствие, к хищению земельного участка площадью 15 га по улице Парусная. Обыски и выемка документов прошли по 12 адресам в частных домах и в офисе «СтройИнтернейшнл».

Ранее краснодарская комиссия по землепользованию приняла решение присвоить участку «Белой Стрелы» статус зоны спортивных объектов и рекреационного назначения. В связи с этим будет разработан и проект изменений в Генплан города.