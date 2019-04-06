2019-04-06T09:05:56+03:00
Спорт

Краснодар — Крылья Советов 6 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Краснодар — Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу состоится 6 апреля 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ФК "Краснодар"ФОТО: пресс-служба ФК "Краснодар"
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Футболисты «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» встретятся в субботу, 6 апреля. Этот матч очень важен для обеих команд. Для «быков» сейчас практически каждая игра как финал любого турнира. Есть все шансы стать чемпионом или хотя бы застолбить за собой 2 место, чтобы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. «Крылья Советов» борются за прописку в РПЛ, ведь до зоны стыковых матчей их отделяет 1 очко.

Статистика личных встреч Краснодар — Крылья Советов 6 апреля 2019

В 15 предыдущих официальных встречах 4 раза победил «Краснодар», а 5 побед на счету «Крыльев Советов», 6 матчей сыграли вничью. «Быки» забили «КС» 18 мячей, а самарцы — 20 голов. В 6 последних матчах «Краснодар» победил 4 раза и 2 раза сыграл вничью.

Последняя официальная встреча между соперниками состоялась в 1 ноября прошлого года в Кубке России, тогда «быки» победили на выезде - 1:2. Решающий гол забил в дополнительном тайме Иван Игнатьев. В чемпионате России последний раз команды встретились 24 сентября 2018-го. Тогда снова на выезде «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» - 0:3.

- Защитник «Краснодара» Сергей Петров в 2011-2012 годах выступал в составе «Крыльев Советов», сыграл 40 официальных матчей, забил 2 мяча, - сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». - Защитник «Крыльев Советов» Роман Шишкин принадлежит «Краснодару» и выступает в составе «Крыльев Советов» на правах аренды. В рядах черно-зеленых в 2017-2018 годах он сыграл 34 официальных матча, забив в них 1 мяч и сделав 2 результативные передачи. Защитник «Крыльев Советов» Михаил Тихонов обучался в 2014-2016 годах в Академии ФК «Краснодар» и провел 4 матча в рядах молодежной команды «горожан».

Прогноз «КП» на матч Краснодар — Крылья Советов.

Составы команд

В составе «Крыльев Советов» из-за дисквалификации матч с «Краснодаром» пропустит защитник Георгий Зотов. Из-за повреждений под вопросом участие в игре защитника Никиты Чичерина и полузащитника Джано Ананидзе.

Трансляция матча Краснодар — Крылья Советов. Прямая телетрансляция матча Краснодар — Крылья Советов начнется 6 апреля в 16:15 на телеканале «Матч Премьер».

Краснодар - Крылья Советов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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