Пьяная жительница Кубани силой отобрала деньги у 93-летней труженицы тыла

В станице Новокорсунской Тимашевского района 38-летняя внучка ограбила свою бабушку. Она пьяная приходила и постоянно требовала деньги. Так было ни единожды. Услышав в очередной раз от старенькой Лидии Филипповны отказ, внучка схватила женщину за грудки и силой отобрала сбережения. Пенсионерка отпор дать не смогла. Как выяснилось, Оксана Тупахина, непутевая внучка, за чрезмерное употребление спиртного лишена материнства, имеет несколько приводов в полицию, судимость за попытку убийства и хранение наркотиков.

– Применив физическую силу, открыто похитила у пенсионерки денежные средства на общую сумму 19000 рублей. О произошедшем потерпевшая сообщила в полицию, – прокомментировали в пресс-службе ОМВД России по Тимашевскому району.

– С бабушкой живет дочка, она всю жизнь выпивала, ее дочка такая же. Пока полиция выясняла обстоятельства кражи, Оксана пришла к ней еще раз и забрала остаток суммы, – сообщил «КП-Кубань» глава поселения Вадим Резников.

Вскоре горе-родственницу задержали. Похищенных денег у нее не оказалось.

93-летняя труженица тыла живет с дочерью в постройке довоенной поры. Помогает сын, который живется тут же, на соседней улице: приносит еду, следит за хозяйством.

– Сын помогает, я упала, вин мэнэ поднял, положил. Дрова рубае, в печь кладе, – говорит на характерной балачке Лидия Филипповна.

Оказалось, сбережения она откладывала на дрова.

– С пенсии живу, заказываю дрова, привозят, складаю их. Дорого. Собирала, собирала, а она украла, – плачет бабушка, даже не называя внучку по имени.

Когда о беде Лидии Филипповны стали судачить земляки, слух дошел и до местного предпринимателя Андрея Сасина. Не прошло и суток, как он молча привез труженице тыла прицеп дров, оставшихся после обрезки лесополосы. А администрация поселения помогла продуктами питания: крупами, макаронами, консервами. Это при том, что бабушка даже от помощи социальных служб отказалась – неловко да сын помогает. Ситуацию на контроль взяли местные власти.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, задержанная заключена под стражу.

К тому же при обыске ее домовладения следователи обнаружили и изъяли емкость, в которой находилось, предположительно, наркосодержащее вещество. Его отправили на экспертизу.