В Новороссийске щенок кангала спас хозяйку от мужчины с газовым ключом

Татьяна Пенькова, профессиональный инструктор-кинолог, со своей личной собакой и псом клиентки проводила занятия. Женщина учила животных правильно вести себя на улице, стандартным командам «Рядом!», «Ко мне!» и т.д. Тренировались возле новороссийского ЗАГСа 4 апреля.

- По правилам выгула хозяин собаки не обязан надевать на собаку намордник на улице, делать это можно в госучреждениях, общественном транспорте или общественных местах, - говорит Татьяна Пенькова. – Должен быть поводок. Я проводила занятие для клиентки, чтобы та могла управиться со своим псом породы кане-корсо. Огромная собака не слушалась хозяйку.

Когда занятие закончилось, хозяйки со своими питомцами вместе шли домой, благо живут они недалеко друг от друга. Выбрали безлюдный маршрут рядом с бывшим магазином «Охотник и рыболов». На улице было примерно 20:00. Шли, разговаривали и не заметили как по пути за ними следом пристроился незнакомец. Сначала шел позади и что-то бормотал. Через пару минут начал оскорблять женщин, мол, завели собак, самим есть нечего.

Женщины ускорили шаг и вышли на людный перекресток Дзержинского и Героев-Десантников. Незнакомец шел за ними. Прилично одетый, в очках, но и с безумным взглядом. С собой у мужчины была небольшая сумка, с которой ходят обычно в тренажерный зал.

- Мы повернули возле пешеходного перехода, а мужчина, уж было собрался переходить дорогу, - продолжает Татьяна. – Тут мне моя клиентка говорит, что нужно вызвать полицию. Я решила не звать на помощь, преследователь казался мне больным человеком, смысл тревожить по такой мелочи полицейских. Видимо, мужчина это услышал, достал из сумки газовый ключ и стал напористо идти на нас. Мы испугались. Но тут уже и я готова была вызывать «02». Пока она звонила, я вышла вперед с 6-месячным щенком породы кангал. Хотя это не служебная собака и я не обучала его защите. Такую породу этому не учат, их применяют в Турции для охраны отары овец от волков.

Если уже взрослый и здоровый пес породы кане-корсо опешил перед опасностью, то щенок стал защищать хозяйку. Встал на дыбы, начал скалиться, лаять и не давал обойти себя мужчине. Злоумышленник замер и долго стоял, глядя на пса, а затем ретировался.

- Мой Алхан спас нам жизнь, - продолжает Татьяна. – Я была удивлена его поступком. Обычно эта порода не проявляет агрессию к людям и не была обучена задержанию преступников. Сейчас с Анжеликой мы думаем подать заявление в полицию. Потмоу что такое агрессивное поведение было не результатом алкогольного опьянения, нападавший был трезв. Мне кажется, он чем-то болен.

Алхана хозяйка привезла из Турции и постоянно воспитывает. Татьяна Пенькова профессиональный инструктор-кинолог с 45-летним стажем. Будучи 10-летней девочкой пошла в ДОСААФ на факультет кинологии, а в 14 лет ее наградили значком и подарили собаку - терьера.