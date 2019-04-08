Новость о закрытии Крымского моста для грузовиков назвали провокацией

Грузовое движение по Крымскому мосту началось в октябре прошлого года. Но водители большегрузов до сих пор не могут поверить, что многочасовые пробки у причала Керченской переправы канули в Лету. Вот и на днях водители-дальнобойщики (у которых, как известно, есть целое сообщество в Интернете) разволновались, что буквально с 1 мая им вновь придется пересесть на морские понтоны. Якобы на все лето Крымский мост закроют для грузового транспорта и кто-то даже видел соответствующее объявление на крымской стороне. Украинские СМИ с удовольствием этот слух подхватили.

- Никакого перекрытия/закрытия не будет. Все это не соответствует действительности, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в инфоцентре Крымского моста. - Более того, информация об этом похожа на очередную провокацию.

Фото: Сергей ВАНИЧКИН

В Росавтодоре, контролирующем состояние федеральных трасс, новость о перекрытии моста для грузовиков тоже опровергли.

- Единственным ограничением движения по абсолютно всем российским дорогам, вне каких-либо исключений, по закону являются температурные значения, - сообщил «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы «Упрдорчерномор» Александр Адзянов. - При жаре от +32 градусов и выше действуют специальные меры. Летом движение разрешается в период с 22:00 до 10:00.

Все эти меры, поясняют в ведомстве, направлены на сохранение дорожного полотна. И на дорогах Кубани, к примеру, ежегодно применяются.

Напомним, Крымский мост был открыт летом прошлого года. На строительство грандиозного объекта, соединившего полуостров Крым с территорией материковой России, ушло рекордных три года.

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