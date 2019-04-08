В Краснодаре Владимир Машков протестировал 12 школьников для театральной школы Табакова

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», художественный руководитель театральной школы Олега Табакова Владимир Машков приехал в Краснодар, чтобы отобрать талантливых девятиклассников для обучения театральному искусству. В Центральном концертном зале кубанской столицы педагоги учебного заведения прослушали 71 ребенка. Испытания проходили сразу в двух аудиториях, ребята заходили группами по 10 человек.

Владимир Машков протестировал 12 школьников для театральной школы ТабаковаФото: Виталий КАРНАУХ

– Я думала, что будут «гонять» больше. Не ожидала, что меня так рано пригласят, это было шоком, пересохло во рту, начала трястись. Но когда я зашла в аудиторию, успокоилась, волнение само по себе исчезло, – говорит участница прослушиваний Валерия Либерова, она специально приехала сюда из Симферополя. – Больше всего запомнилось то, что приемная комиссия обратила внимание на мою походку, она была какая-то плавающая, на самом деле я так не хожу.

Валерия уверяет, что бояться не стоит. Главное – это осознать, что от того, как ты выступишь, зависит будущее – поступишь в театральную школу или вернешься к своей привычной жизни:

– Когда я приехала в Краснодар, вообще не верилось. И только утром перед прослушиваниями все осознала.

В аудитории члены комиссии просили кандидатов помимо прочтения стандартных басни, стихотворения и прозы, еще и спеть, показать пластический этюд. Комиссии важно знать обо всех талантах, плюсах и минусах поступающих.

Другой участник – Клим Кузнецов из Ставрополя – удивил жюри не только умением интересно прочитать текст. Он сыграл на гитаре, показал пантомиму и выполнил разные задания членов комиссии.

- На прослушивания в Краснодар приехали 71 человек из городов и станиц Кубани, а также из соседних регионовФото: Виталий КАРНАУХ

– Я занимаюсь в театральном кружке. Мои учителя советуют идти в эту профессию. Прослушивания мне понравились! Я юморист, а меня попросили умереть в аудитории на ковре. Я ожидал всего, что угодно – и дождался этого, – поделился впечатлениями парень.

Мама Клима Кузнецова Евгения поддерживает сына в стремлении стать актером. Несмотря на то, что художественный руководитель театральной школы Владимир Машков на пресс-конференции заявил, что профессия актер – самая социально не защищенная, Евгения Кузнецова к желанию сына относится положительно.

– Я довольна его выбором, призвание будем искать тут, – сказала она.

Чаще всего педагоги просят участников прочитать текст с другой интонацией или посвятить его определенному человеку. Они пытаются с разных сторон разглядеть потенциальных студентов.

Народный артист России Михаил Хомяков слушает абитуриента.Фото: Виталий КАРНАУХ

На прослушивания в Краснодар приехали девятиклассники из кубанских городов и станиц, из ближних регионов – Ростовской области, Ставропольского края, Крыма, всего – 71 человек.

12 школьников, которых выделила комиссия, пригласили на второй день. Владимир Машков с педагогами провели с ними еще несколько творческих испытаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/701852" frameborder="0"></iframe> Клим Кузнецов на прослушивании в Краснодаре.Виталий КАРНАУХ

– Кто станет участником второго тура, который состоится в Москве, станет известно через некоторое время. Информация будет опубликована на сайте театральной школы, – сообщила руководитель пресс-службы школы Олега Табакова Ольга Андрейкина.