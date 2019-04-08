16 участниц конкурса красоты обвинили организатора, сбежавшего с их деньгами, в мошенничестве

Конкурс красоты и талантов «Королева Краснодара - 2019» мог стать событием года. Но что-то пошло не так. Организатор внезапно отменил финал - за неделю до мероприятия. Женщины остались без заветной короны и призов.

- С организатором Ладой Прокоповой я познакомилась в мае 2018 года. Тогда она искала участников для детского конкурса талантов. Мероприятие меня заинтересовало, у моей 12-летней дочки Лилии глаза тоже загорелись. Я записала своего ребенка в список участников, заплатила организационный взнос – 10 тысяч рублей, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 34-летняя Виктория Обревко. – А через месяц мне звонит Лада и сообщает, что набрать детей не удалось, слишком мало желающих. Поскольку я заплатила деньги, она предложила мне поучаствовать в конкурсе для взрослых «Королева Краснодара». Я согласилась.

На звонки теперь уже бывших участниц Лада Прокопова не отвечает, возвращать им деньги она не намерена. Фото: личная страница в соцсети.

Сумма взноса для женщин оказалось такой же, как и в детском конкурсе – 10 тысяч рублей. Эти деньги, как объясняли участницам, идут «на развитие девушки перед конкурсом».

- Нам обещали посещение мастер-классов, знакомство с различными медийными людьми, фотосессии. Но по факту у нас было пару занятий по визажу, фотопозированию и репетиции общего номера с хореографом, который, как мы недавно узнали, работала с организатором по бартеру. Ей за работу с нами даже не платили, - продолжает Виктория.

Восемь месяцев 30 женщин готовились к выступлению в финале. Им обещали грандиозное шоу, которое взорвет весь юг России. За звание «Королевы Краснодара» была готова бороться каждая. На кону была не только корона, но и возможность представлять родной город на федеральном конкурсе, где главный приз – три миллиона рублей. Потому многие девушки не скупились. Тратили десятки тысяч на подготовку. Уроки хореографии, реквизит, костюмы для номеров, платья на выход – за все это женщины платили сами. Например, Виктория потратила 60 тысяч рублей, еще одна участница Наталья Губина - около 70 тысяч. При этом каждая женщина обязана была привести на мероприятие гостей, естественно, не за бесплатно. Входной билет стоил 500 рублей.

Прежний аккаунт о конкурсе был удален, о мероприятии сообщают уже с другой страницы.

- Многие участницы ушли еще на этапе репетиций. Кому-то организатор хамила, кому-то надоело, что она постоянно приходит, как им казалось, подшофе, - уверяет Виктория.

В итоге из 30 осталось 12 женщин. Но за неделю до финала этих участниц исключили. Об этом организатор сообщила по телефону и то не всем.

- Для вас конкурса не будет, - спокойным голосом заявила организатор.

По словам Виктории Обревко, был собран новый состав участниц, поскольку устроить обещанный грандиозный праздник не удавалось.

- Как мы теперь разойдемся? Ты же понимаешь, что обязательства не выполнены, - спрашивает женщина, на что организатор предлагает ей обратиться в суд.

На звонки теперь уже бывших участниц Лада Прокопова не отвечает, возвращать им деньги она не намерена.

- В нашем большом зале, действительно, должен был проходить финал конкурса. Нам внесли лишь задаток 30 тысяч рублей. Хотя общая сумма аренды – 200 тысяч. Договор с организатором нам заключить так и не удалось, хотя мы неоднократно об этом просили. За неделю до финала уточняли, все ли в силе, Лада сказала, что да. Мы даже отказали нашим постоянным посетителям, которые хотели провести свадьбу, - пояснила «КП» - Кубань» Жанна, представитель концертно-банкетного зала в Краснодаре.

Сейчас обманутые участницы конкурса готовят заявления в полицию, прокуратуру и следственный комитет. 16 женщин хотят добиться возбуждения уголовного дела и наказать организатора за мошенничество.