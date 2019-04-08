В Горячеключевском районе священники расскажут школьникам об отношениях до брака и татуировках

В Горячем Ключе местное казачество и представители церкви договорились об уроках, которые станет проводить священнослужитель. Духовник будет общаться со школьниками 1-2 раза в месяц на религиозные и житейские темы. Представители церкви объяснят ученикам 3-6 классов, что такое татуировки, отношения до брака и даже займутся профилактикой суицида.

- Этот вопрос у нас назрел давно, - рассказывает протоиерей и духовник районного казачьего общества Константин Гашевский. – Мы с радостью позанимались бы и со всеми школьниками. Но только в казачьих классах есть своя специфика получения образования. Казак без веры - не казак, поэтому провести занятие и рассказать, к примеру, о жизни одного из святых, ребятам проще. К тому же у казачат есть предмет ОПК – основы православной культуры.

Духовные наставники приходят к ребятам по просьбе классного руководителя и никому не навязывают лекции. В обычных классах ситуация другая, для этого нужно согласовать урок с местным управлением образования, а это не всегда получается. Например, директор может быть атеистом, да и родители общеобразовательных школ чаще всего против таких уроков, хотя у их детей есть выбор для темы – духовная этика или гражданская. Священник общается не только на тему религии. Хотя многие думают, что они станут призывать к вере. У детей есть и другие проблемы, с которыми они не всегда могут обратиться к родителям или учителю.

- Не каждый ребенок спросит у родителей об отношениях с противоположным полом, - продолжает Константин Гашевский. – Мы детям объясняем, как надо себя вести с партнером до наступления брака, чтобы избежать неприятностей – ранней беременности и т.д.

По словам священнослужителя, уроки будут проводить после основных занятий. Длится лекция 40 минут. По большим событиям, например – 9 Мая, вести урок станут вместе с казаками.

- В идеале бы закрепить священника за каждым классом, - продолжает Константин Гашевский. – К сожалению, у нас пока не столько много сотрудников, которые готовы или могут найти подход к детям. Сейчас мы работаем с 4 школами Горячего Ключа, в них мы проводим 10 уроков в месяц с разными классами. В районе мы проводим уже 5 уроков. И это для нас прорыв, раньше если 1 занятие было, то уже радовались. В казачьих классах могут даже урок кубановедения заменить один раз на нашу небольшую лекцию. Мы не навязываем лекции о жизни святых или религиозных праздниках. Сейчас дети развиваются быстрее, на них воздействует интернет. Они смотрят за взрослыми и пытаются им подражать. Мы сейчас, например, рассказываем о татуировках, но не о вреде для здоровья, а их значении, зачем это делают или не делают, что этим можно сказать окружающим и т.д.

Дополнительно казачата смогут не только лучше узнать об истории, православных традициях и обычаях кубанского казачества, но и посещать экскурсии по местам боевой славы, музеям и храмам района.

- Профилактика суицида - это отдельная тема, - продолжает Константин Гашевский. – Сейчас в обществе складывается культ успешности. Мол, если хорошо учишься, то будешь чуть ли не президентом или богатой личностью. Зачастую это так и есть. Но не все дети могут хорошо учиться, кто-то лучше, кто-то хуже. У одного математика идет, а по литературе отстает. Школьники переживают из-за экзаменов, подготовке к ГИА и ЕГЭ. В таких тестах нет ничего плохого. Просто ребенок начинает делать выводы еще до сдачи экзаменов: если я плохо учусь, то не стану успешным, не поступлю в вуз, отсюда не буду зарабатывать много денег и т.д. Эти переживания могут довести до нервного срыва или печальных последствий.