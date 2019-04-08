ПДД на дорогах Краснодарского края написаны кровью

В Госавтоинспекции посчитали количество жертв на российских дорогах. Впервые лидером этого антирейтинга среди регионов стала Кубань. За 2018 год на дорогах края погибли 1053 человека, тяжелые травмы и последствия для здоровья получили 8406 человек (а сколько из них еще потом умирают на больничных койках и остаются калеками — Авт.).

Следующие позиции в этой печальной тройке у Москвы и Ростовской области (соответственно — 938 и 554 человеческие жизни).

- Это вполне объяснимо, - тут же реагирует на цифры в разговоре с «КП» - Кубань» председатель краснодарского отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Владимир Коробчак. - Посмотрите, у нас широкополосных дорог раз, два и обчелся — М-4 «Дон» в сторону моря и все. Остальные двухполосные, узкие. А наплыв туристов летом колоссальный.

Действительно, половина всех посчитанных инспекторами смертей — 493 — приходится именно на курортный квартал 2018 года.

- Можете себе представить, человек с семьей едет уже трое суток из Сибири на машине, - продолжает Коробчак. - А тут остается каких-то сто километров до моря. Дороги узкие, но асфальт-то, что стеклышко. Он разгоняется на этой ровной дороге, как на гоночной трассе. Но не справляется с управлением на крутом незнакомом повороте и врезается, что есть мочи во встречный автомобиль.

Тем не менее, больше половины людей (711 человек) из этой страшной статистики погибли в черте населенных пунктов, где скорость авто не должна превышать 60 км/ч. 318 из них - это пешеходы. 39 - дети.

- Кошмар, на самом деле. Причем, ежедневный. Возьмите, Ростовское шоссе в Краснодаре, - говорит Коробчак. - Сколько там уже погибло пешеходов, потому что надземных переходов очень мало.

То, что Кубань стала лидером этого антирейтинга, Коробчак считает закономерным. С каждым годом туристический поток на курорты Краснодарского края только увеличивается (более того, регион стал транзитным и для тех, кто едет на машине в соседний Крым).

- Я часто бываю в Москве и понимаю, почему она эту «пальму первенства» уже сдала. Там широкие автобаны по пять полос в одну сторону. А у нас что?

Но главная причина смертельной статистики, считает активист общественного движения, это все-таки отсутствие привычки соблюдать закон - правила дорожного движения у нас в стране продолжают писаться кровью.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году на дорогах погибли...

Краснодар — 96 человек (1 из них — ребенок);

Абинский район — 24 человека (2 из них — дети);

Апшеронский район — 26 человек (2 из них — дети);

Белоглинский район — 4 человека;

Белореченский район — 39 человек (4 из них — дети);

Брюховецкий район — 7 человек;

Выселковский район — 4, (1 из них — ребенок);

Гулькевичский район — 24 человека (1 из них — ребенок);

Динской район — 28 человек;

Ейский район — 14 человек (1 из них — ребенок);

Кавказский район — 44 человека (2 из них — дети);

Калиниский район — 10 человек;

Каневской район — 20 человек;

Кореновский район — 28 человек;

Красноармейский район — 39 человек;

Крыловской район — 4 человека;

Крымский район — 50 человек;

Курганинский район — 27 человек (2 из них — дети);

Кущевский район — 21 человек;

Лабинский район — 15 человек (1 из них — ребенок);

Ленинградский район — 10 человек (1 из них — ребенок);

Мостовской район — 11 человек;

Новокубанский район — 30 человек (2 из них — дети);

Новопокровский район — 7 человек;

Отрадненский район — 17 человек (1 из них — ребенок);

Павловский район — 18 человек (1 из них — ребенок);

Приморско-Ахтарский район — 7 человек;

Северский район — 17 человек (1 из них — ребенок);

Славянский район — 32 человека (1 из них — ребенок);

Староминской район — 12 человек (2 из них — дети);

Тбилисский район — 9 человек;

Темрюкский район — 42 человека (2 из них — дети);

Тимашевский район — 29 человек (1 из них — ребенок);

Тихорецкий район — 27 человек (3 из них — дети);

Туапсинский район — 30 человек (1 из них — ребенок);

Успенский район — 9 человек;

Усть-Лабинский район — 31 человек (3 из них — дети);

Щербиновский район — 4 человека;

Анапа — 27 человек (1 из них — ребенок);

Геленджик — 16 человек;

Горячий Ключ — 21 человек (1 из них — ребенок);

Новороссийск — 37 человек;

Сочи — 71 человек (1 из них — ребенок).