Глава Адыгеи провел встречу с командующим Южным округом войск Росгвардии

Во встрече также принял участие врио начальника Управления Росгвардии по РА Иван Гричанов.

Глава республики подчеркнул, что подразделения Росгвардии в республике выполняют работу, которая напрямую влияет на безопасность, а соответственно, и на качество жизни граждан.

«Росгвардия сегодня – служба, осуществляющая на высоком уровне функции по охране общественного порядка и безопасности. Это очень важные составляющие, необходимые для реализации экономических и социальных проектов в любом регионе. Уверен, что взаимодействие органов власти республики и регионального Управления Росгвардии будет и впредь осуществляться на должном уровне», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Командующий Южным округом войск, в свою очередь, отметил, что приложит все усилия для выполнения поставленных руководством страны задач.

«Адыгея в числе регионов, где налажено продуктивное сотрудничество со всеми ветвями власти. Естественно, от этого зависит и эффективность выполнения возложенных на нас функций. Вместе с тем, усилия руководства региона по обеспечению социального благополучия, а также комфортных условий проживания, без сомнения влияют на общественную стабильность», – сказал Олег Козлов.

В продолжение встречи Глава республики и командующий Южным округом войск Росгвардии обсудили итоги работы Управления в Адыгее. Была отмечена позитивная динамика в пресечении нарушений миграционного законодательства, государственном контроле за гражданским оружием, охране государственных объектов и общественного порядка, а также задержании лиц, находящихся в розыске.

Напомним, что генерал-лейтенант Олег Козлов в 1996 году служил заместителем 131-й отдельной мотострелковой бригады в Майкопе. Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Чеченской Республики награжден званием Героя Российской Федерации. Проходил военную службу на руководящих должностях в Ставропольском крае, а также в Московском округе внутренних войск МВД России, Приволжском и Северо-Кавказском региональном командовании внутренних войск МВД РФ. С 2018 года назначен командующим Южным округом войск Росгвардии РФ.