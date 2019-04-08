2019-04-08T17:51:43+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи провел встречу с командующим Южным округом войск Росгвардии

В Доме правительства республики состоялась встреча Главы РА Мурат Кумпилова с командующим Южным округом войск национальной гвардии (Росгвардии) РФ, генерал-лейтенантом, Героем России Олегом Козловым
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
Изменить размер текста:

Во встрече также принял участие врио начальника Управления Росгвардии по РА Иван Гричанов.

Глава республики подчеркнул, что подразделения Росгвардии в республике выполняют работу, которая напрямую влияет на безопасность, а соответственно, и на качество жизни граждан.

«Росгвардия сегодня – служба, осуществляющая на высоком уровне функции по охране общественного порядка и безопасности. Это очень важные составляющие, необходимые для реализации экономических и социальных проектов в любом регионе. Уверен, что взаимодействие органов власти республики и регионального Управления Росгвардии будет и впредь осуществляться на должном уровне», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Командующий Южным округом войск, в свою очередь, отметил, что приложит все усилия для выполнения поставленных руководством страны задач.

«Адыгея в числе регионов, где налажено продуктивное сотрудничество со всеми ветвями власти. Естественно, от этого зависит и эффективность выполнения возложенных на нас функций. Вместе с тем, усилия руководства региона по обеспечению социального благополучия, а также комфортных условий проживания, без сомнения влияют на общественную стабильность», – сказал Олег Козлов.

В продолжение встречи Глава республики и командующий Южным округом войск Росгвардии обсудили итоги работы Управления в Адыгее. Была отмечена позитивная динамика в пресечении нарушений миграционного законодательства, государственном контроле за гражданским оружием, охране государственных объектов и общественного порядка, а также задержании лиц, находящихся в розыске.

Напомним, что генерал-лейтенант Олег Козлов в 1996 году служил заместителем 131-й отдельной мотострелковой бригады в Майкопе. Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Чеченской Республики награжден званием Героя Российской Федерации. Проходил военную службу на руководящих должностях в Ставропольском крае, а также в Московском округе внутренних войск МВД России, Приволжском и Северо-Кавказском региональном командовании внутренних войск МВД РФ. С 2018 года назначен командующим Южным округом войск Росгвардии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Адыгея и китайская компания договорились о сотрудничестве в топливно-энергетической сфере
По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов принял участие международном экономическом форуме «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции»
Новости 24
В Краснодаре отремонтируют второй участок «Головатовского» коллектора
При ремонте детского санатория в Анапе похитили свыше 3,8 миллионов рублей
Жительница Геленджика стала финалисткой Международного конкурса красоты и таланта «Невская Краса»
На Кубани построили 43 многофункциональные спортивные площадки нового типа
В Краснодаре закончился отопительный сезон
Министр здравоохранения Кубани присоединился к акции #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ
В Краснодаре от мусора очистили участок в районе сквера 80-летия образования Краснодарского края
В Апшеронске от отравления угарным газом погибли четыре человека
На Кубани в рамках нацпроекта обновят материальную базу 70 процентов сельских школ
С начала 2019 года через порты Кубани экспортировано более 5 миллионов тонн зерна
На Кубани более 120 человек приняли участие в отборе в театральную школу Олега Табакова
В Краснодаре пройдет ежегодная культурная акция «Библионочь-2019»
В Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей
В Краснодаре возобновили церемонию «Час славы Кубани»
В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма